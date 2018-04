Lo stallo a Palazzo e l' economia

La mossa di Di Maio per uscire dallo stallo e andare a Palazzo Chigi : Cosa vuole fare il leader del MoVimento 5 Stelle per uscire dall'impasse che si è determinata dopo il voto del 4 marzo? Un piano che potrebbe anche funzionare e che, in ogni caso, mette Salvini e i renziani in una posizione scomodissima.Continua a leggere