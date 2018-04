Lo spettro di una guerra commerciale torna a turbare i mercati

Borse in rosso - spettro di una guerra commerciale. Anche Wall Street negativa : In Europa Piazza Affari limita i danni (-0,49%), Francoforte la peggiore (-1,8%). Per Wall Street la peggior settimana da gennaio 2016: S&P500 e Dow Jones in calo di oltre il 5%, Nasdaq 100 di oltre il 7 per cento. In rialzo il petrolio per la tensione Usa-Iran, Brent torna sopra 70 dollari...