Lo Snapdragon 855 di Qualcomm potrebbe essere realizzato da Samsung

Softbank anticipa l'arrivo di Snapdragon 855 Fusion Platform : Nel corso della presentazione dei risultati finanziari del 2017, Softbank Japan ha anticipa to quello che sarà il prossimo chipset di fascia alta di Qualcomm, che dovrebbe unire lo Snapdragon 855 a un modem 5G.

Qualcomm Snapdragon 855 sarà il primo a essere realizzato con tecnologia a 7 nanometri : Anche se Qualcomm ancora non rilascia conferme ufficiali in merito, secondo la filiera dei fornitori lo Snapdragon 855 sarà il primo a essere realizzato con processo produttivo a 7 nanometri.