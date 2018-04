LIVE Andreas Seppi - Lucas Pouille | Coppa Davis 2018 | risultato in tempo reale

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : Andreas Seppi apre contro Pouille. Gli aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della sfida tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018. Sulla terra rossa di Genova, il n.2 azzurro Andreas Seppi è chiamato alla prova di qualità contro il n.1 francese Lucas Pouille (n.11 del mondo). L’altoatesino sulla terra rossa di Genova proverà a ed esprimere il suo miglior tennis al cospetto del transalpino, grande favorito della vigilia. ...

ATP ROTTERDAM 2018/ Andreas Seppi-Roger Federer : streaming video e diretta tv - risultato LIVE (semifinale) : ATP ROTTERDAM 2018, Seppi - Federer: il tennista altoatesino sfiderà il campione svizzero, di nuovo al numero 1 nel ranking mondiale, in una delle semifinali. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:55:00 GMT)

Andreas Seppi - Daniil Medvedev LIVE - ATP Rotterdam : un set pari - 6-4 per il russo : LL, Andreas Seppi , Q, Daniil Medvedev 7-6, 4, 4-6 0*-0 Quarti di finale ATP 500 Rotterdam , cemento indoor, 22.54 GAME AND SECOND SET Daniil Medvedev! Risposta in rete dell'azzurro e il russo vince ...