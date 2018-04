Lite “reale” tra la Regina Letizia e la suocera Sofia per una foto : Lite “reale” tra la Regina Letizia e la suocera Sofia per una foto Siparietto imbarazzante tra la consorte di Felipe e la ex Regina all’uscita dalla cattedrale di Palma di Majorca Continua a leggere

SatelLite cinese Tiangong-1 in caduta sulla terra : questa mappa traccia posizione in tempo reale : Il Satellite Tiangong-1 in caduta sulla terra (e forse anche sull'Italia) continua a far parlare di se e di certo lo farà fino all'impatto definitivo di tutte le sue componenti che, come abbiamo già avuto modo di raccontare, dovrebbe avvenire in una data compresa tra il giorno 28 marzo e 4 aprile. Possibile monitorare costantemente la sua posizione in corrispondenza dei continenti. Certo che si, esiste uno strumento online aggiornato in tempo ...