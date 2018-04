L' Italia del curling fallisce l' ingresso nei play-off

Parigi-Roubaix 2018 : il digiuno dell’Italia dura dallo scorso secolo. E’ l’occasione buona per interromperlo : Nel nuovo millennio il rapporto tra i corridori italiani e la Parigi-Roubaix non è stato idilliaco. L’ultimo successo a tinte tricolore nella regina delle classiche risale al 1999, con Andrea Tafi: a quasi 20 anni di distanza, gli azzurri potrebbero finalmente avere la possibilità di spezzare quella che sembra una vera e propria maledizione. L’indiziato numero uno, nonostante la giovane età, è Gianni Moscon. Sin dal passaggio tra i ...

Cassa depositi e prestiti comprerà azioni di TELECOM ITALIA fino al 5%: una mossa dettata dall'esigenza di frenare Vivendi su cui il Governo ha trovato più di una sponda.

CarbonaraDay - oggi si celebra la ricetta Italiana dello “scandalo” : ROMA – A due anni esatti dal “Carbonara Gate”, la ricetta italiana più ricercata su Google viene celebrata in tutto il mondo. Torna oggi il “CarbonaraDay”, la giornata dedicata alla pasta alla Carbonara. Un evento organizzato dall’ I.P.O (International Pasta Organization) e AIDEPI (Associazione delle industrie del dolce e della pasta), per celebrare e discutere […]

“Pro” e “contro” dell’uso dei dispositivi mobili nelle relazioni di coppia : il 56% degli Italiani discute per il troppo tempo passato online : Molte persone oggi hanno sviluppato una dipendenza dai device che permettono di essere sempre connessi con gli amici o i famigliari; lo stesso accade anche nelle relazioni di coppia. Anche nei rapporti d’amore si usano spesso i dispositivi mobili e i servizi di messaggistica online per rendere più forte una relazione. Otto persone su dieci restano sempre in contatto con il proprio partner online anche quando si è distanti l’uno dall’altro, il ...

Italia-Francia oggi (venerdì 6 aprile) - Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv della prima giornata. Gli incontri da disputare e gli azzurri in campo : Ci siamo! Comincia oggi (ore 11.30) con i primi due singolari la sfida Italia-Francia, valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Si gioca fino a domenica sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Il sorteggio di ieri ha decretato che i primi a scendere in campo saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille. A seguire toccherà a Fabio Fognini e Jeremy Chardy. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e ...

Diretta Coppa Davis 2018, Italia Francia: info streaming video e tv, orario delle partite. A Genova la nostra nazionale di tennis maschile cerca il pass per la semifinale contro i campioni

Ciclismo - Indurain nella Hall of Fame del Giro d'Italia : Nel suo palmares ci sono anche un campionato del mondo a cronometro nel 1995 e l'oro olimpico, sempre a cronometro, ad Atlanta nel 1996 oltre al record dell'ora nel 1994. 'Sono molto onorato di ...

Malagò : 'Delle tre candidature Italiane ne resterà solo una' : Roma, 5 apr. , askanews, Delle tre candidate italiane ale OLimpiadi invernali ne resterà soltanto una. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a marghine dei mondiali di scherma giovanili ...

Perché in Italia sottovalutiamo il deficit dell'attenzione : Gramsci parlava di egemonia culturale: quell'imposizione di un modello di riferimento, ottenuta senza violenza fisica, ma anzi con il tacito accordo del dominato, che porta all'omologazione e all'...

Addio a Jimmy - il cane anti-esplosivo del contingente Italiano in Libano : Addio a Jimmy, il cane anti-esplosivo del contingente italiano in Libano Dopo oltre 10 anni al servizio delle Forze Armate, il pastore belga se n’è andato per un malore Continua a leggere

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 5/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,03 miliardi di euro, con un incremento di ben 413,4 milioni, pari al 15,...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off : Corea avanti 4-1 dopo i primi sei End : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match fondamentale in chiave azzurra nei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sfidano gli asiatici per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe aprire le porte verso i play-off: il cammino di Mosaner e Retornaz infatti fino ad ora è stato eccezionale, ora serve la ciliegina sulla torta per raggiungere un risultato clamoroso. OASport vi ...