L' Inter aspetta il Barcellona per Rafinha e sfida la Juve per Pellegrini

Fermato mentre aspettava ex fidanzata con pistola - Intervento dei Carabinieri : successo in provincia di Brescia: Fermato un uomo dopo che la ex fidanzata aveva chiamato i Carabinieri allarmata per la propria incolumità. Secondo le prime informazioni, una donna si è rivolta alle ...

“Una reazione pesantissima”. Gigi dopo Anna. Le parole della Tatangelo hanno scatenato le ire dei figli del cantante - ma tutti stavano aspettando la replica di D’Alessio : è arrivata e non lascia spazio a Interpretazioni : La fine della storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata comunicata dai diretti interessati con un comunicato congiunto. dopo quel momento è seguito uno strano silenzio che ha suscitato grande curiosità: tornano insieme o si sono lasciati per sempre? Poi l’intervista rilasciata dalla cantante a Vainty Fair ha sollevato un polverone. In particolare Ilaria, la figlia del cantautore, ha avuto parole molto severe nei confronti della ...

SFREGIATO IL MURALES Inter/ Uova rossa sull’InterWall : i tifosi aspettano le parole di Massimo Moratti : Milano, MURALES INTER: vandalizzato il mega murale dei nerazzurri. Vernice rossa e scritta "INTER m...". Il popolo meneghino protesta per una volta unito contro questo atto indegno.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:55:00 GMT)

Inter : cinesi imbufaliti - fallimento della campagna acquisti di Ausilio. Il Ds via a fine stagione - in arrivo una sorpresa inaspettata : Inter: fallimento campagna acquisti- Non stanno soddisfacendo i nuovi (e costosi) acquisti dell‘Inter da quando i cinesi hanno acquistato il club: arrivi estremamente cari che poi non hanno inciso in maniera positiva sul club di Milano. La delusione per i vari Dalbert (20 milioni di euro), Gabigol (25 milioni), Joao Mario (36 milioni), Lisandro Lopez (prestito) ed altri è palpabile nella società. Il club meneghino non ha potuto fare altro ...

In tv per cercare la figlia scomparsa. Choc : cosa è emerso. L’Intervista ai genitori prende subito una piega inaspettata - poi - finalmente - la verità sulla piccola Erica. Dramma senza pari : Appelli, anche in tv, per ritrovare Erica, la figlia adottiva di cui si era persa ogni traccia. Solo anni dopo, però, è uscita la verità. verità che nessuno avrebbe potuto mai immaginare guardando i genitori della ragazzina, Sandy e Casey Parsons, seduti sul divano nello studio del noto programma televisivo ‘Dr. Phil’. Sembravano una mamma e un papà amorevoli, ma soprattutto una mamma e un papà disperati e alla ricerca di un ...

Ancona. Brunori al Teatro delle Muse : il cantautore che arriva dritto al cuore di una Intera generazione - l'artista che stavamo aspettando : ... che ha affascinato letteralmente il pubblico marchigiano ieri sera al Teatro delle Muse di Ancona e che sta conquistando tutta l'Italia con " Brunori a Teatro ", seconda serie di spettacoli teatrali ...

Inter - occhi sul giocatore che nessuno si aspettava Video : C'è un nome nuovo suo taccuino della dirigenza nerazzurra. Secondo le indiscrezioni che trapelano da questa mattina, Piero #Ausilio avrebbe assistito alla partita fra Roma e Shaktar all'olimpico per visionare tre giocatori. Il primo è il giocatore della Roma Kevin Strootman. Sia Sabatini, dirigente nerazzurro che #spalletti lo conoscono piuttosto bene e a questo pare l'#Inter provera' a strapparlo ai giallorossi in estate. Gli altri due nomi si ...

GOTHAM - "Ad Arkham Si Fa Tutto Più Interessante". Cosa dobbiamo aspettarci dall'episodio 4x13 "A Beautiful Darkness” : Stasera sulla Fox andrà in onda il nuovo episodio di GOTHAM, e il ritorno tanto atteso di un personaggio.Il tredicesimo episodio di GOTHAM, “A Beautiful Darkness”, ci mostrerà il formarsi dell’alleanza tra Oswald e Jerome, o quanto meno l’inizio della loro convivenza ad Arkham.Dopo un episodio concentratosi maggiormente sulle Narrows e il nuovo dominio di Lee Thompinks, il nuovo episodio ci porta ad Arkham dai personaggi più attesi dai ...

Federica Panicucci "tradita" a Mattino 5/ L'easter egg che non si aspettava prima dell'Intervista a Silvio... : Federica Panicucci "tradita" a Mattino 5 con un servizio su Silvio Berlusconi in cui compare anche Barbara D'Urso. L'easter egg che non si aspettava prima dell'intervista, cosa succederà?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:28:00 GMT)

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’Intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

Milan e l'Europa League/ L'Arsenal può aspettare : prima Roma - Lazio e Inter : Milan e Lazio, Europa League 2017/18: i rossoneri troveranno L'Arsenal agli ottavi di finale mentre i biancocelesti affronteranno un doppio confronto con la Dinamo Kiev.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:32:00 GMT)

“Sì - voglio donarli!”. Baglioni e quel gesto inaspettato quanto meraviglioso. Una di quelle storie che scalda il cuore dell’Italia Intera. “Bravo Claudio - sei un orgoglio!” : Lo aveva promessa Claudio Baglioni e alla fine l’ha fatto! Lo aveva promesso e lo ha fatto. Claudio Baglioni ha donato una buona parte del guadagno ottenuto con il concerto avvenuto dicembre scorso in Vaticano ai cittadini di #Norcia colpiti dal terremoto lo scorso ottobre. Inoltre il cantante e Direttore artistico di Sanremo 2018 ha consegnato ai bambini di Norcia ben 7 mila euro raccolti dai piccoli abitanti del Bangui, nella ...

Inter-Bologna - Spalletti soddisfatto di Karamoh - parla di “false aspettative” e del caso Brozovic : “Si erano create false aspettative su di noi, come se le dovessimo vincere tutte facilmente e non è così. La decisione nel finale è stata corretta, non c’era rigore per loro”. Esordisce così il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di Premium sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Bologna. Un successo sofferto arrivato anche grazie ad una giocata super di Karamoh, il quale ha segnato il gol ...

Inter - Spalletti : "Non rischio Icardi. Mercato? Create false aspettative" : Il mercato finito può essere un buon punto per ripartire. Ora parlerà solo il campo con la vittoria da farsi di nuovo amica. Domani possibilmente, contro il Crotone di Walter Zenga. Luciano Spalletti ...