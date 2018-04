Liga | il Deportivo La Coruna batte il Malaga

Liga : l'Atletico non sbaglia - steso il Deportivo : Gameiro trasforma un rigore e Simeone batte Seedorf che vede i suoi sempre più vicini alla retrocessione

Probabili formazioni Atletico Madrid – Deportivo La Coruna - 30^ Giornata Liga 1-4-18 : La Giornata numero 30 della Liga spagnola si chiuderà domenica sera con la partita tra Atletico Madrid e Deportivo La Coruna al Wanda Metropolitano. Una gara dove si sfideranno 2 squadre che hanno obiettivi completamente opposti: i Colchoneros proveranno in qualche modo a mettere zizzania al Barcellona, anche se il distacco è di ben 11 punti, e a non perdere ulteriore terreno dal Real Madrid di Zidane, in netta ripresa; gli ospiti invece ...

Probabili Formazioni Deportivo Alavés-Real Betis - La Liga 12-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Deportivo Alavés-Real Betis 28^ Giornata de La Liga 2017/2018, ore 21.00: analisi e pronostico. A concludere il ventottesimo turno della Liga ci sarà il posticipo tra Deportivo Alavés e Real Betis, una delle gare più equilibrate. L’obbiettivo della formazione basca è quello della salvezza, un obbiettivo che ormai è alla portata. I ragazzi allenati da Abelardo Fernández Antuña sono sedicesimi con 31 punti ...

Liga - Kondogbia gol nel pari Valencia. Successo per Montella - crolla il Deportivo di Seedorf GOL E HIGHLIGHTS : Malaga-Siviglia: 0-1 15' Correa , S, Dimenticare la pesante manita subita nel turno precedente dall'Atletico Madrid, il Siviglia di Vincenzo Montella è chiamato al riscatto contro il Malaga, reduce da ...

Liga - esordio con sconfitta per Clarence Seedorf sulla panchina del Deportivo : SPAGNA - esordio con sconfitta per Clarence Seedorf sulla panchina del Deportivo La Coruna . Nel posticipo della 23a giornata della Liga, la squadra del tecnico olandese è stata sconfitta in casa 1-0 ...