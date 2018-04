L' Europa interviene sulla crisi catalana attraverso la giustizia L' umiliazione delle

huffingtonpost

(Di venerdì 6 aprile 2018) Non c'è che dire i tedeschi che sono gente pratica hanno assegnato "un bello schiaffone" in faccia a Mariano Rajoy e alla strategia che ha perseguito per mesi per contrastare l'insorgenza della ribelle Catalogna ovvero usare lae non l'intelligenza politica.Al di là del fatto giuridico, la Germania che è paese guida dell'ritiene che le controversie politiche debbano essere risolte con la politica e non con la, il messaggio è forte e chiaro e non parla solo alla Spagna.Se non fosse che siamo in presenza di fratture sociali dolorose e immobilismi amministrativi ormai dannosi per la Spagna, la Catalogna e l'diremmo quasi che questa vicenda così ricca di colpi di scena è degna di un thriller.Carles Puigdemont muore e rinasce a ogni puntata, intendeva internazionalizzare il conflitto, ha patito carcere ed esilio e ...