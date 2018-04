L’Engadina è il paradiso e non l’abbiamo detto noi

vanityfair

(Di venerdì 6 aprile 2018) Sciare in Engadina ti fa ricordare che a tutto c’è una ragione e che la fama di una destinazione è sempre meritata. Ora, l’Engadina era famosa ben prima dello sci, i suoi paesaggi furono tra i primi a farsi conoscere come idilliaci grazie al realismo poetico di Giovanni Segantini, di lei Nietzsche disse «Mi sembra di aver trovato la terra promessa» ed Hermann Hesse la descrisse come un «visto solo nei sogni». LEGGI ANCHEEngadina: 160 anni di Giovanni Segantini Insomma, è facile, l’Engadina è il «», e continua ad esserlo anche perché è riuscita in un’impresa quasi impossibile: diventare famosa senza perdere la sua identità. Restare un posto che sa regalare momenti di perfetta bellezza. Il primo di questi lo viviamo sciando, scivolando sul ghiacciaio del Corvatch, su una pista di neve perfetta, con l’ampia valle che regala porzioni di cielo ...