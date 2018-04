L' ego di Di Maio ingigantisce Salvini e rischia di rianimare Berlusconi e Renzi

VITALIZI - VIP A RISCHIO DA CICCIOLINA A GINO PAOLI/ M5s sfida Lega - nuove regole : il piano di Di Maio : VITALIZI, nuove regole: cosa cambia e chi rischia. Da GINO PAOLI a CICCIOLINA, M5S pronto alla guerra: convergenza con la Lega? Le ultime notizie sulla “ghigliottina” ai costi della politica(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Governo - Borgonzoni (Lega) : “Il Centrodestra ha ottenuto più voti - Di Maio non può dettare le regole” : Ospite degli studi di Omnibus (La7), la senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, commenta le parole di Luigi Di Maio sulle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella L'articolo Governo, Borgonzoni (Lega): “Il Centrodestra ha ottenuto più voti, Di Maio non può dettare le regole” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Forni chiusi. L'impuntatura sull'incarico a P. Chigi "non regge" - Di Maio in pieno isolamento negoziale : I Forni, per dirla con la famosa quanto abusata metafora, sono chiusi, almeno per ora, in queste confuse pre-consultazioni che si consumano prima ancora di quelle ufficiali al Quirinale. Si capisce quando a metà pomeriggio, in un clima di nervosismo sull'elezione di vicepresidenti, questori, segretari, Luigi Di Maio mette in rete un tweet di fuoco: "Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi ...

Il M5s cambia regole : sempre più potere a Di Maio e apertura ai fuoriusciti degli altri gruppi : Con il nuovo regolamento del MoVimento 5 Stelle al Senato si evidenzia come il capo politico (Luigi Di Maio) e i presidenti dei due gruppi parlamentari abbiano sempre più potere. Inoltre, si apre alla possibilità di accettare esponenti di altri gruppi nel M5s.Continua a leggere

M5S - adesso uno vale tutti. Nel nuovo regolamento dei gruppi parlamentari tutti i poteri di Di Maio : ... nonché 'quali mezzi per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica e istutuzionale'. La comunicazione. L'ufficio di comunicazione, da statuto, 'svolgerà la ...

Senato - Di Maio boccia Romani : "E' pregiudicato". Il forzista : "Pretestuoso - vi spiego io come andò con mia figlia di 12 anni" : "Rispettiamo l'impegno affinché Salvini sia il premier incaricato. Però tutti noi abbiamo contribuito a questo risultato ed è quindi giusto che tutti vengano trattati con pari dignità. Il tentativo di ...

Luigi Di Maio detta le regole per le Camere : Il M5S mette tutti in riga e punta a imporre le proprie regole ai partiti. “Entro domenica sentirò per telefono

M5s - Di Maio : “Regola del doppio mandato? Per noi è sacrosanta - non esistono politici di professione” : “Il tema del limite doppio mandato è fondamentale per noi e si basa su un concetto importante: non esistono politici di professione”. Lo afferma il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera. “È una regola sacrosanta”, aggiunge L'articolo M5s, Di Maio: “Regola del doppio mandato? Per noi è sacrosanta, non esistono politici di professione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Non siamo di destra né di sinistra - categorie superate' - Di Maio - : Pomigliano d'Arco, 6 mar. , askanews, 'Tutti insieme abbiamo lavorato e lavoreremo per superare le ideologie e agire con buon senso. Tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra. ...

Elezioni - da Renzi a Berlusconi tutti contro i ministri nominati da Di Maio : “Non rispetta regole”. “Nomi sconosciuti” : “Non rispetta le regole”. “Serve solo ad avere titoli sui giornali“. “Sono nomi sconosciuti“. “È un festival del surreale“. La lista dei possibili ministri presentata da Luigi Di Maio mette d’accordo tutti gli oppositori. Dal Pd fino a Forza Italia, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, tutti attaccano i nomi anticipati alla stampa dal candidato premier del Movimento 5 stelle. L’ultimo ...

Un altro incandidabile per Di Maio. E per le regole del M5s : Roma. "I giornali sbagliano ma io non replico perché mi fanno pena". Patty L'Abbate , candidata del M5s al collegio uninominale del Senato Puglia 4, pochi giorni fa in tv - Faccia a faccia, su Canale ...

Di Maio vuole espellerlo - ma Tasso resiste : "La mia posizione non è incompatibile con le regole M5S" : "Analizzata la situazione con i miei legali, ritengo che la mia posizione non sia incompatibile con le regole M5S. Perché un reato estinto dieci anni fa per prescrizione in fase di appello non può ritenersi equivalente ad una sentenza di condanna. In buona fede, non ho segnalato la cosa perchè la ritenevo così lontana nel tempo e priva di conseguenze da essere irrilevante". Lo scrive su Facebook il candidato M5s ...

Di Maio : per le regole del Movimento Caiata è fuori dai CinqueStelle : 'Al di là delle sue eventuali responsabilità penali che sarà la magistratura ad accertare, per le nostre regole omettere un'informazione del genere giustifica l'esclusione dal Movimento 5 Stelle'. ...