Legittima difesa | Calderoli | sostegno a chi si protegge

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Serve una legge sulla Legittima difesa" : "Se dovessi pensare a una legge che riguardi la giustizia, penserei alla legittima difesa, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui chi è aggredito, chi si difende, chi aiuta come le forze dell'ordine, deve poi anche difendersi in tribunale". Lo ha detto la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista a Matrix."Mi faccio chiamare il presidente, perché ritengo che non ci sia bisogno ...

Legittima difesa : De Corato - Lombardia pagherà spese legali Mario Cattaneo : Milano, 4 apr. (AdnKronos) - "Il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di Legittima difesa di Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano (Lodi) che uccise un romeno che con tre complici si era introdotto nel suo locale. La Regione può quindi pagar

Squeri : Legittima difesa dev’essere riconosciuta come diritto naturale : Roma – Di seguito la nota di Luca Squeri, deputato di Forza Italia. “Il rinvio a giudizio di Mario Cattaneo è l’ennesima dimostrazione di giustizia al contrario. Si costringe la vittima a difendersi due volte. La prima dagli aggressori e la seconda dallo Stato che, anziché tutelarlo, lo persegue”. “La riforma dell’istituto della legittima difesa resta una priorità -spiega Squeri-. Proteggere i propri beni e la ...

Oste di Lodi a giudizio : "Eccesso di Legittima difesa" : Lodi - Chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa per Mario Cattaneo, 68 anni, l'Oste di Casaletto Lodigiano dal cui fucile, poco prima delle 3.30 di notte del ...

Legittima difesa : Salvini - #iostoconMario - difesa sempre legittima : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “PAZZESCO! Facciamo girare: #iostoconMario! La difesa è sempre legittima!”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini a proposito del rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa di Mario Cattaneo, l’oste di Casaletto Lodigiano (Lodi) che uccise un romeno di 32 anni che con tre complici si era introdotto nel suo locale. L'articolo legittima difesa: Salvini, #iostoconMario, difesa sempre ...

Lodi : ladro ucciso - per oste eccesso colposo di Legittima difesa : Il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa di Mario Cattaneo, 68 anni, l'oste di Casaletto Lodigiano , Lodi, dal cui fucile la notte ...

Lodi - oste sparò al ladro durante un furto : chiesto rinvio a giudizio per eccesso colposo di Legittima difesa : sparò al ladro alla schiena con un fucile dopo il tentativo di furto e una colluttazione. Per Mario Cattaneo, 68 anni, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa. Dal fucile dell’oste di Casaletto Lodigiano la notte del 10 marzo dello scorso anno partì una rosa di pallini che uccise un romeno di 32 anni che con tre complici si era introdotto nel suo locale. Già ...

Legittima difesa - carriere - CsmTutti i programmi sulla giustizia E il M5s vuole gli agenti provocatori : Dal rafforzamento dei riti alternativi e il riordino del Csm del Pd alla Legittima difesa del centrodestra fino agli agenti provocatori del M5s. Ecco i programmi sulla giustizia dei partiti in corsa alle elezioni 2018 Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : cambiare su Legittima difesa : 22.00 "Dobbiamo cambiare subito il diritto di legittima difesa, chi si trova in casa o in negozio deve poter difendere i propri beni e i propri figli con i mezzi che ha a disposizione". Lo afferma il leader di FI, Berlusconi, su Rete 4, insistendo sul tema sicurezza. E aggiunge: "Sarà necessario aumentare di almeno un terzo gli organici di polizia e carabinieri", c'è bisogno di "gente nuova e giovane".Poi sui migranti: per i rimpatri, che ...

Difesa : Meloni - Berlusconi non rischi di deLegittimare Forze Armate : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Non sono d’accordo con Berlusconi quando dice che i militari non impiegati nelle missioni di pace starebbero nelle caserme a giocare a briscola o ad annoiarsi”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.“Tutti sanno -aggiunge- che gli organici dei nostri militari sono insufficienti, le dotazioni inadeguate e gli stipendi da fame. Non serve a nulla ...

Berlusconi - piano sicurezza : Legittima difesa da rivedere : A Cartabianca, su Rai3, Silvio Berlusconi è ospite di Bianca Berlinguer, che lo presenta così: «Un uomo che 5 anni fa veniva considerato uno spettro nero in Europa e che oggi, invece, appare come l'argine alla deriva populista».Lui chiarisce subito che il suo candidato-premier è Antonio Tajani. «In Europa è stimato da tutti, come miglior presidente del parlamento europeo. Ma ci sono anche altri nomi». ...