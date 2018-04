Legend of Kay arriva su Nintendo Switch a Maggio

Legend of Kay Anniversary : il gioco è in arrivo su Nintendo Switch : THQ Nordic ha annunciato che lancerà Legend of Kay Anniversary anche per Nintendo Switch nel 2018, riporta Gematsu.La console ibrida di Nintendo sarà dunque la decima piattaforma raggiunta dal franchise, dopo le precedenti versioni per PS4, PS3, Wii U, PC, Mac e Linux, senza contare quelle PS2 e DS del titolo originale.Potremo imbarcarci su Switch attraverso 25 diversi livelli e q5 tipologie di nemici e battaglie epiche contro i boss, con tanto ...