Lega Pro con club e ragazzi dal Papa

Lega Pro con club e dipendenti in piazza San Pietro dal Papa : Una giornata di valore da dedicare al calcio e ai suoi valori. La Lega Pro, i suoi club, i dipendenti e tanti giovani delle squadre giovanili saranno in Udienza dal Santo Padre, mercoledì 11 aprile. Oltre al momento di riflessione e condivisione rappresentato dall’Udienza di Papa Francesco, ci sarà una fase precedente Legata al gioco, all’inclusione e alla solidarietà. Infatti, su tre campetti in piazza San Pietro, dalle 8.30 ...

Consultazioni : Cav riflette proposta Lega : ANSA, - ROMA, 6 APR - Silvio Berlusconi farà una riflessione con il partito sulla proposta di Matteo Salvini di andare al Quirinale per le prossime Consultazioni con una deLegazione unica del ...

Probabili formazioni Barcellona – Leganes - 31^ Giornata Liga 7-4-18 : Giornata chiave quella si prospetta in Liga; la trentunesima Giornata, vede il Barcellona, nell’anticipo serale, ospitare il Leganes, mentre Atletico e Real si sfideranno nel derby di Madrid. I blaugrana vengono dalla bella affermazione in Champions League contro la Roma; il 4-1 maturato al Camp Nou, ha messo quasi in cassaforte il passaggio alle semifinali, facendo si che la gara dell’Olimpico sia una semplice formalità. Gli ...

Prova con intoppo per l'ascensore che colLega via Cantore a Villa Scassi : tutti bloccati dentro per 10 minuti : Doveva ripartire dopo le polemiche degli ultimi mesi ma la Prova alla presentazione dei giornalisti e delle autorità non è andata proprio nel modo giusto

Assemblea presidenti Lega Pro a Roma : Oggi a Roma si è tenuta l’Assemblea informale dei presidenti della Lega Pro, programmata dal Consiglio Direttivo fin dal dicembre scorso, per fare un punto su temi cruciali per la Serie C. E’ stata una verifica molto utile anche in previsione della riunione convocata, nella prossima settimana, in Figc tra tutte le componenti. La riunione, aperta da una dettagliata relazione del presidente Gravina, ha visto una ampia partecipazione di ...

Corona - lite durante 'libera uscita'. Legale : frutto di provocazione - : Un video testimonia l'alterco davanti a una discotecata. Secondo il Legale dell'ex agente fotografico, il diverbio sarebbe avvenuto con un ex collaboratore di Corona, che gli avrebbe sottratto un ...

Corona - lite durante "libera uscita". Legale : frutto di provocazione : Corona, lite durante "libera uscita". Legale: frutto di provocazione Un video testimonia l'alterco davanti a una discotecata. Secondo il Legale dell'ex agente fotografico, il diverbio sarebbe avvenuto con un ex collaboratore di Corona, che gli avrebbe sottratto un prezioso orologio nell'ottobre ...

Di Maio - M5s - : proponiamo contratto alla tedesca con Lega o Pd : Chiederò un incontro con Salvini e Martina - ha detto ancora - per vedere con quale forza politica ci sia più convergenza e affinità sui nostri temi per creare insieme il percorso.

Di Maio : al governo vada chi è legittimato dal popolo. E ripropone 'contratto' a Lega o Pd : Il leader 5 Stelle: "Proponiamo un contratto di governo alla tedesca sia alla Lega sia al Pd per una maggioranza e un governo di cambiamento. Non riconosco la coalizione di centrodestra". Si è chiusa con i pentastellati la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il capo dello Stato ha visto la deLegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. A ...

Governo - Di Maio sfida Pd e Lega : «Pronti all’intesa su un contratto alla tedesca. Il centrodestra? Non esiste» : Il leader pentastellato: «Nessun veto ma accordo possibile solo con uno di loro». Il Pd si chiama fuori, Berlusconi dice no ad accordi con «populisti, pauperisti e giustizialisti»

Mafia : processo trattativa - Legale De Donno chiede assoluzione per ufficiali Ros : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "I generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno vanno assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste". Con queste parole l'avvocato Francesco Romito chiude la sua lunga arringa difensiva nel processo sulla trattativa tra Stato e

Fisco : Cna - prorogare entrata in vigore obblighi Legati a fattura elettronica : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – La Cna ribadisce l’esigenza di prorogare l’entrata in vigore degli obblighi legati alla fattura elettronica e di procedere contestualmente all’abolizione dei tanti oneri che ancora gravano sulle operazione di fatturazione. Nel contempo accoglie “con soddisfazione” le risposte positive, fornite dall’Agenzia delle entrate al Forum della fattura elettronica, alle proposte di ...

Salvini - il leader social : seguite le consultazioni della Lega sul mio profilo Facebook e twitter : Rimanete sintonizzati per ascoltare in diretta le nostre dichiarazioni dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica", fa scrivere il leader della Lega subito dopo il suo ingresso - a piedi, come ormai tendenza - al Colle

Governo - Fedriga (Lega) : “Veti? I 5 Stelle sembra scelgano uno schema proporzionale da Prima Repubblica” : Massimiliano Fedriga (Lega), ospite di Otto e Mezzo (La7) risponde ai veti di Luigi Di Maio sulle alleanze di Governo: ‘Noi a Di Maio rispondiamo seguendo il voto del 4 marzo: vogliamo essere coerenti e rispettare l’impegno che abbiamo preso con gli elettori, i 5 Stelle sembra che invece scelgano uno schema proporzionale da Prima Repubblica. Ma un Governo non può basarsi su veti o prevaricazioni, ma solo sui temi che gli elettori ...