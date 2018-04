Lega | l' addio dei Giovani Padani della Bassa bergamasca | ' Nel partito di Matteo Salvini

“Fratellone…”. Morte Fabrizio Frizzi - lo straziante addio di Carlo Conti. L’amico e colLega - che durante il periodo della convalescenza lo aveva sostituito all’Eredità - decide di salutare così il suo ‘professore’ : un messaggio pieno di dolore : “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. così la moglie Carlotta Mantovan, il fratello Fabio e i familiari hanno annunciato la morte di Fabrizio Frizzi. In un lunedì di marzo, lo storico conduttore Rai si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito a una emorragia celebrale. Lo scorso ottobre Frizzi si era sentito male durante la registrazione di una puntata de ...

Schianto con la Gazzella : addio al carabiniere Giorgio. Il colLega era morto due giorni fa : A due giorni dal tragico incidente che ha visto la dipartita di Alessandro Borlengo, anche il collega Giorgio Privitera è mancato al Santa Croce di Cuneo. Venerdì mattina, i carabinieri stavano trasportando un detenuto al tribunale di Asti, quando è avvenuto il tragico incidente.Continua a leggere

ORA LegaLE 2018/ Addio alla solare - cambio orario con lancette in avanti : il ‘jet-lag’ dei bambini : Ora LEGALE 2018: da oggi Addio all'ora solare, lancette avanti indietro? Si dorme un'ora in meno, le conseguenze sulla salute dell'uomo, il jet-lag dei bambini ma anche qualche vantaggio(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:35:00 GMT)

“Addio - grande”. Lutto in Rai : il ‘signore’ della domenica se ne va. Presenza eLegante e professionale - e quella frase che è entrata di diritto nella storia della tv italiana : Lutto nel mondo del giornalismo. È deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. Un pezzo di storia del giornalismo partenopeo. Era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra le sue conduzioni anche l'”Emigrante”. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È morto a causa di una grave ...

NBA - addio 'one-and-done'? La Lega apre le porte al ritorno dei liceali al Draft : Sono passati quasi 13 anni da quando nel 2005 venne istituita la regola del " one-and-done " nella NBA, impedendo ai liceali di dichiararsi per il Draft se al di sotto del 19° anno d'età o comunque ...

Addio Gillo - ci mancheranno i tuoi «ghirigori» - il tuo pensiero eLegante : Ho incontrato Angelo Eugenio Dorfles detto Gillo in diverse occasioni ma non abbiamo parlato d’arte, solo di letteratura e antroposofia: per me che da ragazza avevo il mito della cultura mitteleuropea lui aveva un fascino magnetico, irresistibile. Era nato nella Trieste austroungarica e da adolescente aveva frequentato Italo Svevo e Umberto Saba, poi si era laureato in Medicina, specializzato in psichiatria, e a ventiquattro anni aveva seguito ...

Addio accordo Lega-M5s - Salvini cerca dei «responsabili» per formare un governo : «Facciamo parte di una coalizione e io sono abituato a mantenere le promesse e la parola. Quindi ragioneremo con la nostra coalizione, che è quella di centrodestra». Matteo Salvini, che ha portato la Lega al 18 per cento (alle precedenti elezioni del 2013 era al 4,1), manda in frantumi gli scenari di un governo Lega-M5s. Vincitore delle elezioni nel centrodestra, è riuscito a superare anche Forza Italia, considerato fino a pochi giorni fa ...

La vera sorpresa di queste elezioni è Matteo Salvini La Lega sfonda da Nord a Sud. Addio "giuda" Maroni Carroccio ago della bilancia. Apre al M5S o resta con Silvio? : La vera sorpresa delle elezioni politiche 2018 è Matteo Salvini e la sua nuova Lega nazionale. Che il Partito Democratico di Matteo Renzi andasse incontro ad una debacle storica era nell'aria, così come il successo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Addio al colLega Franco Ferorelli : ... infine, fra il 2008 e il 2009, condirettore del settimanale di Puglia e Basilicata 'La Gazzetta dell'Economia'. Franco è stato un professionista capace, scrupoloso e attento a ogni minimo dettaglio, ...

“Sei stato un colLega e amico affettuoso”. L’addio commosso di Tony Capuozzo : è morto un grandissimo del giornalismo : I giornalismo italiano perde uno dei suoi migliori reporter di guerra. Storico corrispondente di guerra del quotidiano ‘La Stampa’, carattere aperto e affettuoso e con il suo stile Old England, Mimmo Càndito se n’è andato a 77 anni. Era da tempo malato di tumore. Càndito era famoso soprattutto per i suoi reportage sulla Stampa, per cui seguì fra le altre cose le invasioni dell’Afghanistan, la guerra del Golfo e altri ...

Addio a Carlo Ripa di Meana - l'ambientalista eLegante che amò l'uragano Marina : E' morto all'età di 89 anni in un ospedale romano Carlo Ripa di Meana. A darne notizia è stato il figlio Andrea: "A meno di due mesi dalla scomparsa dell'adorata moglie Marina si è spento oggi ...

Un video d'addio ai genitori e si lanciano nel vuoto. Il suicidio di due minorenni forse Legato alla Blue Whale : Un ultimo saluto al ragazzo in un post e un video di addio, prima di lanciarsi nel vuoto. Sono questi gli ultimi messaggi di Maria Vigtadova, 12 anni, e della sorellastra Anastasia Svetozarova, 15, ritrovate senza vita ai piedi di un palazzo di dieci piani a Izhevsh, in Russia, dove abitavano. La polizia sta adesso indagando per scoprire se il loro suicidio sia collegato alla Blue Whale, il macabro "gioco" che ha spinto molti minorenni russi a ...

Addio a Nicola Lillo - padre del colLega Marco. L’abbraccio delle redazioni : Le direzioni, la società editrice, le redazioni e tutto il Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it si stringono a Marco Lillo e alla sua famiglia nel grande dolore per la scomparsa del padre, il professor Nicola Lillo. L'articolo Addio a Nicola Lillo, padre del collega Marco. L’abbraccio delle redazioni proviene da Il Fatto Quotidiano.

Addio al navigatore solitario : Lega navale in lutto : BRINDISI - 'Fino all'ultimo in mare, con il vento sul viso'. La barca a vela Volupte' e la bici erano il suo mondo, la casa, la famiglia, le passioni di una vita. La vita di Beniamino Scalas, uno dei ...