Lega - Giorgetti : 'Se Di Maio vuole accordo con tutto il centrodestra rinunci alla premiership' : 'Se dovesse entrare tutto il centrodestra in un governo con il M5S allora Di Maio dovrebbe accettare la leadership di un esponente del centrodestra, in particolare di Matteo Salvini'. Così Giancarlo ...

Centrodestra diviso dopo le consultazioni - si incrina l'asse FI-Lega. Giorgetti : Berlusconi oggi ha sbagliato : ... volevano fare politica innovativa - è il ragionamento - e invece pensano solo ad occupare i posti. Ed il caso della mancata assegnazione di una vicepresidenza all'opposizione ne è la dimostrazione. ...

Giorgetti (Lega) : ‘Di Maio propone programma alla tedesca con tradimenti all’italiana. Ma c’è terreno su cui lavorare’ : “Un programma alla tedesca con i tradimenti all’italiana”. Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera della Lega, definisce la proposta di Luigi Di Maio, che ha messo sul piatto un contratto di governo – sul modello di quello che ha aperto la strada alla nuova Grosse Koalition in Germania – indicando però il Pd come primo interlocutore. Giorgetti interpreta come un “tradimento plateale, a poche settimane dalle ...

Lega - Giorgetti a Di Maio 'Nessuno ha la maggioranza - sbagliato mettere veti e condizioni' : ROMA - 'Nessuno ha la maggioranza per fare il governo e porre condizioni a destra e a manca è un modo sbagliato di partire, Legato alle poltrone. È come se noi ponessimo come pregiudiziale Salvini ...

"Di Maio chiede tradimenti inaccettabili". Giorgetti esclude la rottura Lega-Forza Italia : "Di Maio propone un programma alla tedesca, ma un tradimento all'Italiana, di noi a Berlusconi e del Pd a Renzi. Non lo si può chiedere". E' la risposta del capogruppo della Lega alla Camera Giancarlo Giorgetti a 'Circo Massimo' su Radio Capital alla mossa di ieri del leader M5S ribadendo che la priorità al momento è il dialogo con il Movimento 5 Stelle, ma partendo "dal programma del centrodestra, che ha contenuti ...

Capigruppo : FI sceglie Bernini e Gelmini - il Pd Delrio e il renziano Marcucci - M5s Grillo e Toninelli - la Lega Giorgetti : Capigruppo: FI sceglie Bernini e Gelmini, il Pd Delrio e il renziano Marcucci, M5s Grillo e Toninelli, la Lega Giorgetti Costituito il gruppo M5S alla Camera dei deputati, che ha eletto Giulia Grillo capogruppo a Montecitorio. Al Senato il capogruppo è Danilo Toninelli Continua a leggere

Forza Italia - Gelmini capogruppo alla Camera - Bernini al Senato. Giorgetti al vertice della Lega a Montecitorio : È Anna Maria Bernini la nuova presidente dei senatori di Forza Italia. La nomina è stata approvata, su proposta del decano dei senatori Alfredo Messina, all'unanimità per alzata di mano. Mariastella ...

Capigruppo : FI sceglie Bernini e Gelmini - il Pd Delrio e il renziano Marcucci - M5s Grillo e Toninelli - la Lega Giorgetti : Costituito il gruppo M5S alla Camera dei deputati, che ha eletto Giulia Grillo capogruppo a Montecitorio. Al Senato il capogruppo è Danilo Toninelli

Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Ed è Salvini (di fatto) a lanciarlo Governo - che cosa accade nella Lega : Primo punto. Domenica 25 marzo Matteo Salvini scrive sui social: il premier dovrà essere di Centrodestra. Secondo punto. Lunedì 26 marzo il segretario della Lega afferma: sono pronto a fare il presidente del Consiglio ma non dirò mai 'io o la morte'... Segui su affaritaliani.it

Giorgetti subentra a Fedriga come capogruppo Lega alla Camera : Roma – Giorgetti nuovo capogruppo della Lega alla Camera Roma – Il nuovo capogruppo della Lega alla Camera è Giancarlo Giorgetti. Lo ha stabilito la riunione... L'articolo Giorgetti subentra a Fedriga come capogruppo Lega alla Camera proviene da Roma Daily News.

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Noi al governo coi 5 Stelle solo per tornare al voto' : Lui è l'uomo che da giorni ormai sta trattando con le altre forse politiche per conto di Matteo Salvini. Giancarlo Giorgetti , vicesegretario della Lega , si sta confrontando sul tema dell' elezione ...

"Lega-M5s ultima arma prima di tornare al voto". Il leghista Giancarlo Giorgetti continua a trattare con gli alleati : "Allearsi con i 5 Stelle per la legge elettorale? Sarebbe l'estrema ratio prima di disperarsi". Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista a Il Corriere della Sera. "Sarebbe l'ultima ratio, l'ultima arma prima della disperazione" ha spiegato il leghista che sta conducendo le trattative per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato."II centrodestra andrà al governo. Con la perseveranza e la pazienza ...

I silenzi e le parole di Giorgetti - volto presentabile della Lega : Solo perché sapeva parlare il linguaggio dell'economia e si trovava a proprio agio a discutere con i banchieri. In realtà Gianca, come viene chiamato da amici e fratelli padani " padre pescatore, ...

Matteo Salvini - la mossa Lega : manda avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...