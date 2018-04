Le Vibrazioni feat Skin | in radio la nuova versione di ' Così Sbagliato'

diregiovani

: #LeVibrazioni , da oggi il singolo #CosìSbagliato feat #Skin ?? Le Vibrazioni ?? Leggi qui ?????? - RadioSelfie : #LeVibrazioni , da oggi il singolo #CosìSbagliato feat #Skin ?? Le Vibrazioni ?? Leggi qui ?????? - SarcinaFCRoma : Eccolo!! Francesco Sàrcina e Le Vibrazioni feat #SKIN ! - TheFrontRowIt : #LeVibrazioni: oggi in radio la nuova versione del singolo #CosìSbagliato featuring #Skin -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Lapotentedi, Artist First, realizzata dalla band milanese insieme alla regina inglese del rock sarà disponibile in, in digital download e in streaming su tutte ...