Le Vibrazioni e Skin | il video di «Così sbagliato» con Marco D' Amore e Vinicio Marchioni

Le Vibrazioni feat. Skin - in radio la nuova versione di 'Così Sbagliato' : La nuova potente versione di Così Sbagliato , Artist First, realizzata dalla band milanese insieme alla regina inglese del rock sarà disponibile in radio, in digital download e in streaming su tutte ...

Sanremo 2018 - le pagelle di Martina Dell’Ombra serata duetti : Vanoni con il ‘bono’ che canta male - Vibrazioni con Skin ‘superpotenza’ : I duetti sono un po’ come le alleanze politiche: strategiche, non sempre ottimali, ma servono per andare avanti e acquisire nuovi. Ieri sera alcuni duetti sembravano il compromesso storico tra DC e PCI, ed altri un’improbabile stretta di mano tra Trump e Kim Yong Un. Vediamo quali. Renzo Rubino e Serena Rossi: glitter come se non ci fosse un domani, gestualità da sceneggiata e melodramma quanto basta. La canzone non poteva che uscirne ...

I duetti penalizzano Lo Stato Sociale - ma Skin risveglia Le Vibrazioni : Dopo aver ascoltato i primi dieci duetti in gara nella quarta serata del Festival di Sanremo, i giornalisti de La Stampa Alice Castagneri e Roberto Pavanello commentano le performance degli artisti in ...

Le Vibrazioni a Sanremo insieme a Skin - il video di Così Sbagliato in inglese e italiano nella serata dei duetti : Una sferzata di energia quella data da Le Vibrazioni a Sanremo, dove hanno proposto il loro nuovo singolo Così Sbagliato in una nuova versione insieme a Skin. La cantante, che non ha bisogno di presentazioni, ha dato vita come al solito a un'interpretazione semplicemente magistrale del brano. Così Sbagliato non è riuscita a fare breccia nel cuore della giuria demoscopica, che le ha assegnato una posizione in classifica nella zona rossa ...