wired

: Le ragioni economiche che bloccano la rivoluzione energetica green - TutteLeNotizie : Le ragioni economiche che bloccano la rivoluzione energetica green - Kasper_carlo : RT @lucabattanta: Lei è così convinta che un manifesto(che indirettamente invita ad avere figli)in Paese in cui c'è calo demografico dramma… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Produrre tutta l’energia di cui abbiamo bisogno in modo pulito per alimentare intere città e sistemi produttivi è una sfida enorme. Per questo ogni volta che qualcuno riesce a dimostrarne la fattibilità – su media o larga scala – si crea un caso che fa (buona) notizia. L’ultima arriva dal Portogallo dove nel mese di marzo 2018 l’energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili è stata superiore all’elettricità complessiva consumata nel Paese. Secondo le analisi dell’Apren, l’associazione nazionale per le rinnovabili, i portoghesi hanno usato soprattutto energia prodotta grazie ad acqua e vento (55% del fabbisogno soddisfatto per la prima e 42% per il secondo), evitando l’immissione in atmosfera di circa 1,8 milioni di tonnellate di CO2. Buona notizia, non c’è dubbio. Anche perché l’impiego di fonti fossili è tra le ...