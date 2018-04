Le più improbabili ricette di Carbonara fatte da cuochi molto rinomati

agi

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Ma nellal’aglio ci va o no?”, chiedeva un ormai rilassatissimo Massimo Lopez, che condannato a morte in un celebre spot degli anni ’90 della Sip aveva scelto come ultimo desiderio quello di poter fare una telefonata, che gli avrebbe allungato la vita. La risposta dei puristi è secca: no. Non ci va né l’aglio né la cipolla. E di sicuro la ricetta non comprende panna, zucchine, prezzemolo, cavolfiore, asparagi, basilico e altre invenzioni gastronomiche suggerite dagli chef stranieri. E’ bene ribadirlo, soprattutto oggi che il mondo celebra ilday perlopiù ignorando la ricetta originale che comprende solo 4 ingredienti: uova, guanciale, pecorino, olio. A scelta il pepe nero. Ecco allora alcuni degli strafalcioni culinari più comuni nel mondo: Aglio, porro e doppia panna per Angela Hartnett La ...