Le nuove App e i giochi migliori secondo Google Android Excellence di aprile 2018 : Ecco quali sono secondo Google con la sua sezione Android Excellence le nuove migliori applicazioni e i nuovi migliori giochi da scaricare tramite il Play Store nel mese di aprile 2018.Google ha aggiornato proprio oggi la sezione trimestrale delle migliori applicazioni e dei migliori videogiochi che un utente con smartphone Android dovrebbe scaricare tramite il Play Store.Questa sezione si chiama Android Excellence, che racchiude tutti quei ...

UBI/ Approvati conti e dividendo. Su Mps nuove smentite di Moltrasio e Massiah : Ubi Banca ha presentato il bilancio e sia Moltrasio che Massiah hanno smentito ancora un interesse per Mps. La banca toscana ha intanto chiuso in rialzo in Borsa(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:34:00 GMT)

Trailer di una delle nuove mappe di Call of Duty WW2 - uno sguardo all’Egitto : Il nuovo DLC di Call of Duty WW2, intitolato La Macchina da Guerra, sarà disponibile in anteprima su PS4 tra pochissimi giorni. Per l'occasione, Activision e Sledgehammer Games ci mostrano una delle nuove mappe che saranno incluse nell'espansione dello sparatutto: parliamo dell'Egitto, che si mostra in un nuovo Trailer pubblicato nelle ultime ore. Vogliamo dargli uno sguardo? Il nuovo Trailer mostra tutti i "segreti" della mappa egiziana di ...

Skuola.net - gli appunti da testo a video in pochi secondi. nuove opportunità per gli inserzionisti pubblicitari : L'obiettivo è di arrivare, dopo lo streaming, alla possibilità di scaricare quei contenuti per portarli sempre con sé. Ma il varo dei video appunti UGC, se da un lato consegna ai ragazzi maggiori ...

E Apple propone nuove emoji dedicate ai disabili : Come annunciato da emojipedia, Apple ha proposto a Unicode 13 nuove emoji. L’ente che si occupa di definire i caratteri universalmente utilizzati sui dispositivi elettronici in tutto il mondo, sta valutando l’idea del colosso di Cupertino di inserire una rosa di simboli dedicati alle persone con disabilità. LEGGI ANCHEA giugno arriveranno 157 nuove emoji: l'anteprima Come fa notare Apple in una nota, tra le emoji attualmente presenti ...

Palermo : Tari : approvata proposta di nuove tariffe 2018 : La Giunta comunale di Palermo ha approvato la proposta di nuove Tariffe Tari per il 2018. Le Tariffe devono garantire obbligatoriamente per

Cook - Apple - elogia il libero mercato a Pechino. E non esclude nuove iniziative in Italia : Il numero uno di Apple Tim Cook auspica 'teste calme' e mercati aperti, nel mezzo delle tensioni commerciali sino-americane: «sono consapevole che sia negli Usa sia in Cina ci sono stati casi in cui ...

WhatsApp - aggiornamento : arrivano due nuove funzioni/ E spuntano nuove "faccine" : ben 157 emoji : WhatsApp, aggiornamento: gli utenti pronti ad accogliere due novità molto interessanti. L'applicazione si arricchisce di altre due interessanti innovazioni del tutto inattese.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:51:00 GMT)

WhatsApp : in arrivo due nuove funzioni - eccole Video : #WhatsApp torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l'applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ma successivamente l'app si è andata via via modificando, soddisfacendo così i numerosi utenti che hanno scelto la piattaforma per rimanere in contatto con il mondo esterno al solo costo della propria connessione a internet. In molti ricorderanno che ...

WhatsApp : in arrivo due nuove funzioni - eccole : WhatsApp torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l'applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ma successivamente l'app si è andata via via modificando, soddisfacendo così i numerosi utenti che hanno scelto la piattaforma per rimanere in contatto con il mondo esterno al solo costo della propria connessione a internet. In molti ricorderanno che ...

iPhone SE 2 con scocca in vetro-metallo?/ nuove immagini del gioiello di casa Apple : iPhone SE 2 con scocca in vetro-metallo? Nuove immagini del gioiello di casa Apple. In rete sono apparse delle foto “rubate” di quello che potrebbe essere un nuovo iPhone(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Le nuove auto Fiat Chrysler e Volkswagen regalano Apple Music : L'offerta si rivolge soprattutto a chi preferisce pagare un abbonamento per il servizio di ascolto in streaming della Musica piuttosto che pagare il download delle singole canzoni. Un approccio cloud ...

WhatsApp aggiunge nuovi adesivi e nuove protezioni contro la cancellazione dei messaggi : WhatsApp aggiunge nuovi set di adesivi, anche se non sono ancora disponibili per gli utenti, e nuovi sistemi per evitare la cancellazione non autorizzata dei messaggi. L'articolo WhatsApp aggiunge nuovi adesivi e nuove protezioni contro la cancellazione dei messaggi proviene da TuttoAndroid.

Le nuove mappe non sono più monopoli statali : Il libro disegna la grande mappa geografica del mondo: 'La nuova mappa del mondo - scrive Khanna - non dovrebbe rappresentare soltanto gli Stati, ma anche le metropoli, le autostrade, le ferrovie, le ...