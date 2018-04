Le due mosse di Zuckerberg per azzerare propaganda e fake news su Facebook

Bologna : movida «buona» - le due mosse del Comune. Belvedere sotto esame - a piedi in San Gervasio : Tre settimane di tempo, forse quattro, per testare la volontà dei locali di via Belvedere e strade limitrofe di limitare il più possibile i rumori che disturbano le notti dei residenti nell'area del ...

Scacco tedesco a Mario Draghi in due mosse : La corsa sembra già vinta in partenza, ma il nome del nuovo vicepresidente della Bce, successore del portoghese Vitor Constancio, si conoscerà solo oggi. L'Eurogruppo è chiamato a scegliere tra i due candidati, il ministro spagnolo dell'economia Luis De Guindos, e il governatore della Banca d'Irlanda Philip Lane, ma il primo sembra avere già tutto il sostegno necessario. Uno fra tutti, quello dell'asse ...

Calciomercato Lecce - martedì firma il trequartista : ecco le due mosse di Meluso : Il Lecce è pronto agli ultimi due affari di Calciomercato. A meno di clamorose sorprese, ci sarà un colpo in entrata e una cessione. Ma andiamo per gradi: il Lecce nell'ultima settimana ha ufficializzato l'acquisto di Andrea Saraniti, il quale nella prima stagione ha giocato con la maglia della Virtus Francavilla, realizzando nove reti e arrivando al primo gradino della classifica marcatori della serie C. Il Lecce punta a trovare adesso il tanto ...

Benevento e Spal meritano di rimanere in Serie A : numeri clamorosi per le due neopromosse - meglio della Juventus! : Spal e Benevento sono in corsa per la salvezza nel campionato di Serie A, una prima parte difficile per le due squadre, soprattutto quella di De Zerbi. Il Benevento ha però tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, in particolar modo dopo il mercato la squadra è uscita rinforzata. Percorso più importante quello della squadra di Semplici che però fino alla fine del campionato deve scalare almeno un’altra posizione per ...