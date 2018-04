Le buche di Roma | ferite di una città malata

Roma - emergenza buche : a Frattocchie la strada è devastata : Roma, emergenza buche: a Frattocchie la strada è devastata Il servizio di Striscia la Notizia sulle buche della frazione di Marino, dove il rischio incidenti è altissimo. Continua a leggere

Roma - emergenza buche : a Frattocchie la strada è devastata : Il problema delle strade dissestate a Roma non riguarda solo il centro città. Anche nei comuni limitrofi la manutenzione ordinaria sembra non avvenire secondo la tempistica richiesta e i disagi per ...

Roma - voragini e buche : bus deviati dalla Balduina a Centocelle : buche e voragini continuano a imporre la chiusura di strade e la conseguente variazione dei percorsi delle linee Atac e Tpl. A causa del dissesto del manto stradale è stata chiusa al traffico via ...

Dallo spot del Buondì alle buche di Roma - l ironia social sulla stazione spaziale cinese : Ma è sulla politica che l'arrivo di Tiangong-1 ha fatto breccia. 'Ha detto Salvini che la stazione spaziale cinese bisogna aiutarla nello spazio suo', cinguetta il Reverendo. 'Dove sperano cada la ...

Pelonzi (PD) : Roma - record di buche : Roma – AntonGiulio Pelonzi, Consigliere del PD capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Nell’uovo di Pasqua della Raggi c’e’ la macchina tappabuche. A Roma si dice ‘a’ bon’ora’. Dopo 2 anni di manutenzioni mai fatte, si ricicla un intervento già adottato dalle precedenti giunte di centrosinistra. Con delle differenze sostanziali. Nessuna programmazione e un manto stradale ...

Roma - Raggi annuncia l'arrivo della macchina tappabuche : 'Dopo l'eccezionale ondata di maltempo stiamo lavorando senza sosta per riparare le strade della nostra città. E per farlo più velocemente abbiamo messo in funzione la macchina tappabuche'. Lo scrive ...

Roma - i bus turistici e le buche : il disastro delle strade è colpa pure loro : Per carità, a essere magnanimi non si può ignorare il fatto che contribuiscono al buon andamento dell'economia cittadina, seppure trasportando turisti «mordi e fuggi» certamente non in grado di ...

Roma - traffico in tilt sul Gra e in Tangenziale : linee bus deviate a causa delle buche : Altra mattinata di caos per le strade di Roma. Il traffico va in tilt in diverse zone e ancora una volta a risentirne è in primis il Grande raccordo anulare. Non va meglio per chi si sta muovendo in ...

Firenze - scontro M5s-Pd sulle buche stradali : “Manca manutenzione ordinaria - i problemi non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...

Roma - Camere con vista degrado : slalom tra buche e abusivi : Sta per iniziare la Terza Repubblica? In via del Tritone, a un tiro di schioppo da Palazzo Chigi, c'è una buca- cratere 'che sta qui dal Governo Giolitti', scherza un tassista. Rassegnato per gli ...

Roma - enorme voragine su Via Appia/ Emergenza buche - video : le reazioni 'Povera e maledetta Capitale' : Roma, Emergenza maxi voragine sull'Appia: video, crateri nelle strade della Capitale. Due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione.

Maltempo Roma : lavori rattoppo per 50 mila buche : Da dieci giorni le strade di Roma sono costellate da una serie di piccoli cantieri, con le squadre di pronto intervento al lavoro anche di notte per tappare le 50 mila buche censite da Campidoglio e Municipi dopo l’ondata di Maltempo che da una mese interessa la Capitale. Il già disastrato asfalto degli 800 chilometri di strade cittadine di diretta competenza del Comune non ha retto alla combinazione scaturita dalla nevicata del 26 ...