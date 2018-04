Le 10 attrici da non perdere al cinema questo mese

Oscar 2018 - la sfida tra le attrici non protagoniste : c’è anche la regina dell’R&B Mary J. Blige : Di solito sono le madri, le sorelle, le compagne o le migliori amiche delle protagoniste. E infatti nessuna smentita per le candidate a “supporting actress” del 2018: due madri “difficili” (Allison Janney e Laurie Metcalf), una sorella “complice” (Lesley Manville), una migliore amica (Octavia Spencer) e – a smentire la prevedibilità – una vicina di casa dal carattere assai deciso (Mary J. Blige). Partire dalla regina dell’R&B sembra un ...

Pandolfi non firma la lettera delle attrici sulle molestie : Superficiale : Claudia Pandolfi non mette il proprio nome e cognome sotto "Dissenso comune", la lettera firmata da oltre cento attrici e showgirl italiane contro le molestie sessuali.In occasione della presentazione seconda stagione della serie tv "È arrivata la felicità", l'attrice romana spiega all'Huffington Post perché non intende firmare la lettera con cui le attrici e le donne dello spettacolo nostrane hanno ...

"Il manifesto delle attrici italiane contro e molestie è superficiale - per questo non ho firmato. È frutto di vanità ed esibizionismo" : "Non ho firmato la lettera diDissenso comune perché ancora una volta l'ho vista come qualcosa di superficiale. Sento sempre lo spettro della vanità e dell'esibizionismo in queste cose, ma probabilmente è un mio problema personale". Quando ti parla, Claudia Pandolfi, 43 anni e tre figli avuti da due compagni diversi, ti conquista con la sua voce teatrale e decisa mentre ti fissa con il suo sguardo magnetico, alternandolo ad ...

Care attrici - perché la vostra lettera contro le molestie non basta : Da quando è scoppiato il caso Weinstein ed è stato scoperchiato il vaso di Pandora delle molestie, di cose ne sono successe parecchie e sono successe in tutto il mondo. Ma è importante sottolineare che non tutti i sistemi hanno reagito allo stesso modo. Negli Stati Uniti, ad esempio, dopo l’ondata di sacrosante denunce, il mondo dello spettacolo sembra si stia allontanando sempre di più dalla questione, andando a paragonare fatti di comprovata ...

Asia Argento contro le attrici di Dissenso Comune : Facile non fare i nomi : Asia Argento si scaglia contro le 124 attrici e donne dello spettacolo che hanno firmato la lettera "Dissenso Comune".Più di cento attrici e donne dello spettacolo italiano hanno messo il loro nome sotto una lettera dal titolo "Dissenso Comune", un testo per denunciare un intero sistema in cui ad oggi le molestie sono ritenute normali. Fra le firmatarie ci sono Ambra Angiolini, Paola Cortellesi, le sorelle ...

Perché non c'è Asia Argento nell'appello delle attrici italiane contro le molestie : Le attrici e registe italiane scendono in campo contro le molestie. Ma non c'è Asia Argento , la 'pasionaria' dalle cui dichiarazioni ha avuto eco in Italia il caso Weinstein . In 124, da Giovanna ...

Molestie sessuali - la lettera delle attrici italiane : "Non abbiamo più paura" : Sono 124 le firmatarie della lettera-manifesto contro "l'intero sistema". L'ira di Asia Argento: "Si guardano bene dal fare nomi"