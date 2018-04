Lazio | Parolo e Lulic in coro | ' Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale'

Lazio-Salisburgo 4-2 : a segno Lulic - Parolo - Anderson e Immobile : ROMA - La Lazio non sbaglia e dà almeno una piccola gioia al calcio italiano dopo le baotoste subìte in Champions League dalla Juventus e dalla Roma contro i fenomeni di Real Madrid e Barcellona. I ...

Lazio-Salisburgo 4-2 : in gol Lulic - Parolo di tacco - Anderson e Immobile : La Lazio si aggiudica il primo atto dei quarti di Europa League. Molto sofferto ma anche molto inseguito il successo sul Salisburgo, che non perdeva dallo scorso agosto. Per due volte gli austriaci si ...

LIVE. Lazio-Saliburgo 2-1 : Parolo di tacco ed esplode l'Olimpico! - FOTO - : GIOVEDI' 5 APRILE 2018 Stadio Olimpico di Roma, ore 21.05 Lazio-Salisburgo , Sky Sport 1 HD, ARBITRO: Ovidiu Haegan , ROU, ; ASSISTENTI: Octavian ovre , ROU, ; Sebastian Gheorghe , ROU, ; IV Uomo: ...

LIVE Lazio-Salisburgo - risultato in tempo reale : grandissimo gol di Parolo! : ... chi non sarà allo stadio o davanti alla tv potrà seguire con SuperNews LIVE Lazio-Salisburgo , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale del match in diretta . LIVE Lazio-...

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : 2-1 - Parolo col tacco raddoppia!!!! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...

DIRETTA / Lazio Salisburgo (risultato live 2-1) streaming video e tv : in gol Parolo! : DIRETTA Lazio Salisburgo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’andata dei quarti di Europa League all’Olimpico (oggi 5 aprile)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 22:08:00 GMT)

Lazio-Salisburgo 2-1 La Diretta Parolo riporta avanti i biancocelesti : La Lazio di Simone Inzaghi, che nei due turni precedenti ha eliminato la Steaua Bucarest prima e la Dynamo Kiev poi, affronta questa sera il Salisburgo nella partita di andata dei quarti di finale di...

Probabili formazioni/ Lazio Salisburgo : quote - ultime novità live. Il fattore Parolo (Europa League) : Probabili formazioni Lazio Salisburgo: quote e le ultime novità sugli 11 attesi all'Olimpico per l'Europa League. Inzaghi ritrova Radu nella difesa biancoceleste. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Lazio - Felipe Anderson - Parolo e Wallace a bordo pista con il Ferrari Club Poggio Mirteto : Scaldano i motori in vista dell'Europa League. Felipe Anderson, de Vrij, Wallace e Parolo ieri hanno fatto visita alla 'Scuderia Ferrari - Club Poggio Mirteto', in provincia di Rieti. I calciatori ...

Immobile e Parolo in campo : Lazio furiosa con la Figc : Adesso la Lazio se li ritrova ancora più spompati. Inzaghi era furioso ieri a vedere di nuovo Immobile e Parolo titolari. Pensava che l'amichevole contro l'Argentina potesse bastare, invece il ct Di ...

Lazio - Immobile e Parolo in campo : Lazio furiosa con la Figc : Adesso la Lazio se li ritrova ancora più spompati. Inzaghi era furioso ieri a vedere di nuovo Immobile e Parolo titolari. Pensava che l'amichevole contro l'Argentina potesse bastare, invece il ct Di ...

Lazio - Parolo : 'Per noi il Var è spento - meno male che non c'è in Europa League' : Marco Parolo non ci sta. Dopo il 2-2 in casa del Cagliari, il centrocampista della Lazio esterna il suo rammarico per l'ennesimo torto arbitrale subito in stagione: 'Non capiamo alcune cose: c'è la ...

Lazio - Parolo : 'Abbiamo battuto la Juve due volte - ma non temiamo la vendetta' : ROMA - 'Siamo molto carichi in vista del match di domani, abbiamo voglia di ripartire subito con la consapevolezza di aver offerto un'ottima prestazione contro il Milan' . Così il centrocampista ...

CRONACA. Lazio-Milan 0-0 - Parolo-Immobile : conclusioni deboli! LIVE! : Ammoniti: Kessié , M, LA CRONACA © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.