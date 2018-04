L' Aquila ricorda le sue 309 vittime : ANSA, - L'Aquila , 6 APR - I 309 rintocchi, uno per ogni vittima, della campana della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuto come Anime Sante, alle 3 e 32, ora del terremoto del 6 ...

L Aquila - in centinaia alla fiaccolata della memoria 'Ricordare il passato per guardare al futuro' : 'Senza memoria, non esistiamo'. È una frase di Josè Saramago quella scelta dai familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009 per ricordare i loro cari al termine della fiaccolata in ...