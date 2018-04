Lapo Elkann | Per la mia dislessia sono stato percepito come un problema dalla mia

Dislessia - Lapo Elkann racconta il suo rapporto col disturbo : “Mi sentivo frustrato. Persi due anni a scuola” : “Ho sofferto di Dislessia da bambino, un problema che mi ha costretto a perdere due anni a scuola. Ne ho sofferto molto, ma al contempo mi ha aiutato a familiarizzare con i miei pensieri e i miei sogni”. Così Lapo Elkann a margine di un incontro sulla Dislessia organizzato venerdì a Torino. L'articolo Dislessia, Lapo Elkann racconta il suo rapporto col disturbo: “Mi sentivo frustrato. Persi due anni a scuola” proviene ...

L'ultima trovata di Lapo Elkann - produrrà occhiali per il 90° compleanno di Topolino : Sono estremamente orgoglioso di quest'unione, con uno dei marchi più importanti al mondo, nata da una visione comune e che testimonia la capacità di Italia Independent di attrarre realtà creative e ...

Juve - Lapo Elkann produrrà gli occhiali di Topolino FOTO : Sono estremamente orgoglioso di quest'unione, con uno dei marchi più importanti al mondo, nata da una visione comune e che testimonia la capacità di Italia Independent di attrarre realtà creative e ...

Accordo con Disney : Lapo Elkann farà gli occhiali di Topolino : 'Sono estremamente orgoglioso di quest'unione, con uno dei marchi più importanti al mondo, nata da una visione comune e che testimonia la capacità di Italia Independent di attrarre realtà creative e ...

Baby squillo in discoteca - tra gli indagati un imprenditore ex socio di Lapo Elkann : Erano assunte come ragazze immagine nei locali e nei club e poi venivano fatte prostituire. La squadra mobile di Torino ha smantellato un giro di prostituzione di giovani e giovanissime gestito da ...

Rocco Siffredi difende Lapo Elkann : "Una miriade di politici e Vip va a…" - : Il mondo trans, il celebre porno-attore lo conosce bene. Come molti vip del resto: "Ho fatto due o tre produzioni con le trans " ricorda " So che una miriade di politici e persone famose vanno ...

Rocco Siffredi a Peter Gomez : "Crocifiggono Lapo Elkann - ma anche i politici vanno a trans" : A La confessione , programma di Peter Gomez su Nove di Discovery, Rocco Siffredi difende a spada tratta il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann. Non solo lancia un affondo alla mondo della politica ...

La Confessione - Rocco Siffredi : ‘Lapo Elkann? Vip e politici vanno a trans - ma sono ipocriti’ : Rocco Siffredi tesse le lodi del rampollo di casa Agnelli nel corso della nuova puntata de La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda sul NOVE di Discovery Italia, che torna venerdì 23 marzo alle ore 23:00. “Perché crocifiggono Lapo se un terzo degli italiani fa le stesse cose?”, chiede Peter Gomez. “Potrebbe fare l’italiano classico organizzandosi meglio, invece si fa beccare. sono nauseato dalla cattiveria spropositata verso di lui”, ...

La Confessione - ospite Rocco Siffredi : “Lapo Elkann? Un artista. Vip e politici vanno a trans - ma sono ipocriti” : Rocco Siffredi difende il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann, nel corso della nuova puntata de La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove di Discovery Italia, che torna stasera, venerdì 23 marzo alle ore 23. “Perché crocifiggono Lapo se un terzo degli italiani fa le stesse cose?”, chiede Peter Gomez. “Potrebbe fare l’italiano classico organizzandosi meglio, invece si fa beccare. sono nauseato dalla cattiveria spropositata ...

Rocco Siffredi a La Confessione : "Lapo Elkann? Un artista" (video) : Rocco Siffredi tesse le lodi del rampollo di casa Agnelli nel corso della nuova puntata de La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove di Discovery Italia, che torna, stasera, venerdì 23 marzo alle ore 23:00. “Perché crocifiggono Lapo se un terzo degli italiani fa le stesse cose?”, chiede Peter Gomez. “Potrebbe fare l’italiano classico organizzandosi meglio, invece si fa beccare. Sono nauseato dalla cattiveria spropositata ...

Ferrari GTC4 Azzurra : Lapo Elkann svela l'ultima creazione di Garage Italia Custom [VIDEO] : fatti è anche che questo paese, se si lavora sul bello, sul buono e sulle persone, è indiscutibilmente il paese migliore al mondo con il quale lavorare e per il quale lavorare.' Ricordiamo che la ...

Formula 1 2018 - Lapo Elkann scrive alla Ferrari : 'Con la SF71H avete fatto un gran regalo a Enzo' : Ma non solo, perché Ferrari emoziona e appassiona i popoli di tutto il Mondo, una forza che pochi hanno. Photo Credits: Courtesy Of Press Office @GarageItalia Rosso è il colore della passione, del ...

Formula 1 - Lapo Elkann scrive alla Ferrari : lettera commovente in vista dell’inizio del campionato : Si avvicina l’inizio del campionato di Formula 1, si candida ad essere grande protagonista la Ferrari, si profila un duello con la Mercedes. Nel frattempo lettera commovente di Lapo Elkann: “con questa auto si guarda al passato, si torna ai momenti gloriosi che hanno scritto la storia dell’automobilismo, si torna al rosso puro. Per quest’anno ho un grande sogno. Vorrei infatti rivedere le Rosse dominare il campionato. Vorrei vedere i ...

La campagna di Italia Independent spiegata da Lapo Elkann : Estate 2018. Italia Independent presenta la sua nuova campagna di comunicazione, affidata alla direzione artistica del talentuoso regista Alexi Tan, e sceglie il tema della diversità e dell’unicità del singolo come valore per arricchire il patrimonio di tutti. “La diversità, mai come oggi tema attuale, è arricchimento e bellezza in tutte le sue forme e sfaccettature siano esse razziali, sessuali, religiose o politiche” ...