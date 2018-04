L’Antitrust apre un’istruttoria su Facebook 

Scandalo Datagate - L’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta : Scandalo Datagate, l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta Il presidente Giovanni Pitruzzella: “Quando ci si iscrive al social network l’utente non è informato sul fatto che sta cedendo dei dati per un uso commerciale”. In Europa coinvolte 2,7 milioni di persone Continua a leggere

Facebook - L’Antitrust italiana apre istruttoria su raccolta e uso di dati : Giovanni Pitruzzella (Photo Roberto Monaldo / Lapresse) Lo scandalo legato a Cambridge Analytica non accenna a placarsi. l’Antitrust italiana ha deciso di aprire un’istruttoria contro Facebook per stabilire se ci sono state pratiche commerciali scorrette relativamente alla raccolta e all’uso dei dati. In un’intervista rilasciata a Skytg 24 il presidente dell’authority Giovanni Pitruzzella ha ribadito che “l’Antitrust ha aperto oggi un ...