La velina Mikaela e l' audio su Whatsapp | Striscia denuncia «il Falco» Ferri alla polizia

Striscia la notizia denuncia gli haters della velina Mikaela : Striscia la notizia stana gli haters di Mikaela Neaze Silva e li denuncia Non c’è pace per Mikaela Neaze Silva, la velina bionda di Striscia la notizia. Se prima era stata vittima di razzismo, adesso Mikaela è vittima di cyberbullismo pornografico. La denuncia è arrivata dalla velina stessa. Mikaela è presa di mira da veri e propri cyberbulli che, sui social, hanno diffuso più di un audio dal contenuto a luci rosse e li hanno attribuiti ...

“Me lo sono sco***”. L’audio choc della velina di Striscia (e la verità). Poi insulti razzisti e minacce su Facebook. E spunta la verità su Mikaela : Sta succedendo da settimane, ma nessuno finora era riuscito a collegare le due vicende. Ma partiamo con ordine. Su vari profili Whatsapp e gruppi Facebook gira un file audio in cui un hacker ha unito svariati messaggi vocali di tipo pornografico (in cui si sente una ragazza vantarsi delle sue conquiste sessuali, tirando anche in ballo svariati calciatori) e poi attribuendoli alla velina di Striscia la notizia Mikaela Neaze Silva. In ...

Questa sera, mercoledì 21 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline

“Cosa mi hanno fatto2 : la confessione choc di Mikaela - velina di Striscia la notizia. Era stata presa di mira già in passato - travolta da insulti razzisti - ma ecco che è successo adesso di gravissimo : “Un accanimento - ho denunciato” : Da quest’anno Striscia la Notizia ha due nuove Veline, entrambe ballerine professioniste: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Dall’autunno scorso, prima con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, poi con Michelle Hunziker e Gerry Scotti e ora con Ficarra e Picone, danno brio al tg satirico con i loro stacchetti che, e questo l’hanno notato subito tutti i telespettatori, per la prima volta sono davvero ben eseguiti. Per forza: ...

