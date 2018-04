La trasformazione di Grace | nata prematura a 23 settimane

vanityfair

(Di venerdì 6 aprile 2018) In tre mesi, la piccolasi è trasformata completamente., alla 23a settimana di gestazione, il giorno del parto pesava solo un chilo. È stata la mamma, Mary Parkins, a documentare – con post e foto su Instagram – la sua crescita progressiva e i miglioramenti del suo stato di salute. Oggi, che la sua bimba pesa ben cinque chili, ha scritto: «Buon complimese, piccola! Non posso credere quanto tu sia cresciuta in così poco tempo! Siamo così fortunati ad essere i tuoi genitori». Secondo il National Health Service inglese, molti bambini nati prima delle 24di gestazione spesso non sopravvivono, poiché i loro polmoni e altri organi vitali non sono ancora abbastanza sviluppati. Fortumente, però, anche se i rischi rimangono elevati, molti prematuri possono farcela. I bambini nati a 23di gravidanza hanno solo circa il 13% di possibilità di ...