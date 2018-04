Blastingnews

(Di venerdì 6 aprile 2018) Da diverso tempo tra l'attuale presidente dell'Ungheria Viktore il noto finanziere Georgenon corre buon sangue. Difatti,sostiene chesia il 'principale nemico della nazione' e che miri a 'distruggere l'identità nazionale' magiara tramite il sostegno all'attuale immigrazione di massa. Secondo l'attuale presidente ungherese, per attuare tale pianosi servirebbe delle organizzazioni non governative di stampo umanitario da lui fondate, come la 'Open Society Foundation', o sostenute. Sulle relazioni tra, c'è da ricordare che inizialmente erano alleati e lo stessofavorì l'ascesa diall'interno del partito di governo di centrodestra 'Fidesz'. Il nuovo attacco del presidente dell'Ungheria: 'Almeno 2000 oppositori sono agenti del networkiano' Recentemente, lo 'scontro' e politico trasi è ulteriormente ...