La polizia di New York uccide un uomo di colore che era disarmato

A New York City la polizia uccide un uomo di colore disarmato : Un uomo afroamericano è stato ucciso dalla polizia a New York City, dopo che gli agenti hanno scambiato per una pistola quello che alla fine è invece risultato essere soltato un tubo di metallo dalla forma ricurva.Come riferisce il New York Times, nel pomeriggio di mercoledì gli agenti hanno intercettato un uomo di colore - il 34enne di origini giamaicane Saheed Vassell, che poi si è scoperto affetto da problemi psichici - in una strada di ...

Elicottero cade nell’East River a New York. La polizia : «Due morti e tre feriti gravi» Così è precipitato - il video : Lo schianto è avvenuto vicino alla Roosevelt Island. La polizia ha reso noto che tre delle persone a bordo sono state salvate si trovano ora in ospedale, ma in gravi condizioni

WEINSTEIN ARRESTATO? / Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in manette : polizia di New York pronta? : WEINSTEIN ARRESTATO? Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in carcere. La polizia di New York sembra pronta ad agire con un mandato di cattura. Attesa la decisione del procuratore.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:56:00 GMT)

Harvey Weinstein - la polizia di New York pronta ad arrestarlo. Lo riferiscono i media Usa : Il New York Police Department è pronto ad arrestare Harvey Weinstein, il produttore caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie e violenze. Lo riportano i media Usa citando funzionari del Nypd. E precisando che contro Weinstein sono state raccolte "prove considerevoli" nel corso delle indagini sui presunti stupri.Ora manca solo la decisione del procuratore Cyrus Vance, che potrebbe anche arrivare in giornata, ironia della sorte proprio ...

Non è basket : i ragazzi di Mesagne scortati dalla polizia fuori da Nardò - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Un altro brutto episodio a margine di una partita di basket giovanile: i ragazzi della formazione "Under 18 Elite" della Mens Sana Mesagne e i due arbitri dell'incontro sono stati scortati dalla ...

Quali sono le fake news segnalate alla polizia Postale? Una lista piuttosto significativa : 'La notizia è assolutamente falsa e priva di fondamento'. Stavolta a smentire l'ennesima bufala rimbalzata via social - la chiusura degli uffici pubblici della capitale per l'emergenza maltempo - ha ...

Quali sono le fake news segnalate alla polizia Postale? Una lista piuttosto significativa : "La notizia è assolutamente falsa e priva di fondamento". Stavolta a smentire l'ennesima bufala rimbalzata via social - la chiusura degli uffici pubblici della capitale per l'emergenza maltempo - ha pensato direttamente la prefettura di Roma. Ma nelle ultime settimane sono tante le fake news finite nella rete dei controlli disposti dalla Polizia postale e ufficialmente smentite sul sito Commissariatodips.it. ...

12 fake news 'certificate' da polizia : ANSA, - ROMA, 25 FEB - Agli italiani residenti all'estero propaganda politica insieme alla scheda elettorale? Trattasi di fake news, una delle 12 'certificate' finora dal Commissariato on line della ...

Come sta andando il servizio della polizia postale contro le fake news : (Foto: Luca Cerabona/Flickr) A un mese dall’annuncio dell’attivazione del discusso servizio anti-bufale gestito dalla Polizia postale, e a meno di due settimane dalla probabile fine del periodo di effettiva attività, è tempo di fare un primo bilancio. L’iniziativa, presentata dal ministero dell’Interno “per il contrasto alla diffusione delle fake news attraverso il web in occasione della campagna elettorale per le ...