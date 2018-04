La nave italiana che va a caccia di tempeste artiche

Msc Crociere : dall’avveniristico Catalogo Immersivo a MSC Seaview - la nave tech tutta italiana in arrivo il 2 giugno : MSC Crociere nella Samsung Arena presenta alla stampa l’evoluzione del viaggio in crociera, fatta di Meganavi incredibilmente Smart ( come MSC Seaview che verrà battezzata il prossimo 2 giugno con una grande festa nel porto di Civitavecchia) e un Catalogo virtuale che consente di vivere la magia di un viaggio in crociera anche da terra, grazie ad avveniristici visori VR, impressionanti ologrammi e immersive visioni in 3d. L'articolo Msc ...

La Turchia sta ancora bloccando una nave italiana nelle acque intorno a Cipro : Impedendole di iniziare i lavori di esplorazione di un nuovo giacimento concesso all'ENI da Cipro, ma conteso dalla Turchia