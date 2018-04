wired

: La natura vista dall’alto, come fare un buon documentario di fotografia aerea - scoopscoop6 : La natura vista dall’alto, come fare un buon documentario di fotografia aerea - attoterzocer : Sabino e Agnese, intro Se la vista di cieli azzurri ti riempie di gioia, se un filo d’erba cresciuto in un prato ti… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Diretto da Chris Burkard e Renan Ozturk, Shots from Above è undiinteramente filmato a bordo di un velivolo leggero costruito a mano per la missione. Scopo delè mostrare lapiù quotidiana, meno sensazionale, più posata. In Shots from Above non sono protagonisti i tramonti multicolore o le macro sugli insetti o le battute di caccia dei grandi predatori; il pianeta Terra, nella sua quasi immobilità, si lascia contemplare, più che ammirare. Non è forse un caso che ildi(prodotto da Camp 4 Collective), per una volta, non sia stato sponsorizzato da aziende di abbigliamento tecnico o di dispositivi per outdoor. Ti è piaciuto? Guarda anche la Romania ripresa dall’alto con un drone. Ladall’alto,undiWired.