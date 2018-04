La F1 che verrà

La Formula 1 che verrà per Liberty Media : tutte le proposte : Anche il budget cap non piace ai top team perché incontrollabile, così come la standardizzazione , stile Nascar, va contro il concetto di massimo sviluppo dello sport tecnologico per eccellenza. ...

“Rivoluzione al Tg5”. Cambio epocale a Mediaset. Dimenticate “questo” telegiornale : completamente nuovo e già si sa che diverrà storia. Qualcuno ha già notato che niente è più come prima. Anche voi? : Rivoluzione al Tg5. Si tratta di un Cambio epocale della rete ammiraglia di Mediaset che non può passare inosservato. Ma che cosa riguarda questo cambiamento tanto rivoluzionario? Si tratta di un restyling grafico che riguarderà il logo della rete e Anche quello del Tg5. come si legge sul sito di Davide Maggio “Ad anticipare l’imminente rifacimento (a cui manca solo l’ufficialità) è stata la stessa azienda, che nei giorni scorsi ha messo online ...

ROMA 'E' la stampa - bellezza!' è il nome che MicroMega ha scelto per il suo almanacco dedicato al giornalismo. Questo numero speciale verrà ... : In Questo senso la scienza 'non è democratica'. Ma una corretta e diffusa informazione scientifica, specie in quest'epoca in cui le scoperte della scienza entrano prepotentemente nelle nostre vite, è ...

Biotech : innovazione motore di crescita - appello al Governo che verrà. : Ma l'elemento su cui stiamo puntando di più è il trasferimento tecnologico - insiste il numero uno di Assobiotec - Mettere in contatto la buona scienza con chi può sostenerla, laddove invece i centri ...

PlayStation Now - ecco i giochi che verranno aggiunti al catalogo ad aprile : Come ogni inizio mese, Sony ha aggiunto nuovi giochi al PlayStation Now , il servizio di game streaming purtroppo ancora inedito in italia. I giocatori potranno infatti mettere le mani su Saints Row: Gat Out of Hell, The Unfinished Swan e Risen 3 Enhanced Edition. Ma non solo: tra le novità di ...

"Eternal Sunshine of the Spotless Mind" è stato inserito nel catalogo Netflix : un indizio sulla serie tv che ne verrà tratta? : ... probabilmente i prossimi aggiornamenti del reboot seriale del film potrebbero essere legati al colosso streaming americano. Tuttavia, fuori dal campo della plausibilità, accontentiamoci intanto del ...

I migranti africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente : E non più in Africa: è il risultato di un accordo trovato con l'ONU dopo le critiche degli ultimi mesi, e sembra che c'entri anche l'Italia The post I migranti africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente appeared first on Il Post.

Sfida e rischi per il governo che verrà : 'Uno scenario agghiacciante. Una cosa che non ha eguali in Occidente. Le parole con cui il ministro degli interni Marco Minniti tratteggia l'aggravarsi della minaccia terroristica in Italia, ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ I messaggi Cgil per Gentiloni e il Governo che verrà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 marzo. I messaggi della Cgil per Gentiloni e il Governo che verrà. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:09:00 GMT)