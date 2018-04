valigiablu

: La CDU di Angela Merkel e i liberali di FDP hanno comprato dalle Poste i dati microtargeting degli elettori durante… - sinigagl : La CDU di Angela Merkel e i liberali di FDP hanno comprato dalle Poste i dati microtargeting degli elettori durante… - Politica111 : La CDU di Angela Merkel e i liberali di FDP hanno comprato dalle Poste i dati microtargeting degli elettori durante… - adrimarcotulli : RT @Opsperanza: La cdu di Angela Merkel chiede di sospendere Italia e Grecia dall’area schengen: non… http://t.co/HjAfpITVTY http://t.co/XB… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) In una brochure interna citata dalla Bild am Sonntag , Deutsche Post nota che "per ogni palazzo nel collegio elettorale viene calcolato un valore di probabilità" per ogni formazione politica. "Per ...