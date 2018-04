La Casa di carta 2 | il creatore ' La rapina perfetta tra Tarantino e Breaking Bad'

Cast e personaggi de La Casa di Carta 2 in streaming su Netflix - la seconda parte inizia dal colpo di genio del Professore : Il 6 aprile hanno debuttato i restanti episodi de La Casa De Papel: l'epilogo della vicenda dei personaggi de La Casa di Carta 2 su Netflix conclude la storia di questa surreale rapina alla Zecca dello Stato di Madrid, realizzata da un gruppo di 8 truffatori, capitanati da un geniale ideatore dell'assalto, che sperano di uscire indisturbati e senza tragedie dall'edificio con 2,4 milioni di euro stampati per l'occasione. La serie prodotta da ...

«La Casa di Carta» - torna la serie fenomeno (grazie a Netflix) : Vi ha lasciato sulle note di Bella ciao, con la polizia nel covo dei ladri e l’intero piano della rapina davanti ai loro occhi. Ma li hanno davvero in pugno? L’attesa è finita: gli ultimi nove episodi de La Casa di Carta, la serie spagnola diventata un piccolo fenomeno negli ultimi quattro mesi, da quando ha debuttato su Netflix lo scorso 20 dicembre, sono disponibili dal 6 aprile. LEGGI ANCHEserie Tv, che cosa guardare ad aprile Se ...

La Casa di Carta 2 - l’atto finale della rapina del secolo : Non c’è nulla di più pericoloso dell’amore, neanche commettere la rapina del secolo. Lo stanno apprendendo a loro spese i protagonisti de La Casa di Carta, la brillante serie tv spagnola la cui seconda stagione (6 puntate) sarà disponibile da oggi su Netflix. Dopo lo scarso successo ottenuto durante la messa in onda in Spagna sulla tv tradizionale, la serie è diventata su Netflix un vero cult: alzi la mano chi non si è trovato a carnevale a ...

Riecco i rapinatori di 'La Casa di carta' - ecco come finirà la serie spagnola : Da oggi i rapitori di 'La casa di carta' tornano su Netflix per la seconda stagione. Il tempo sta per scadere alla Zecca dello Stato spagnola di Madrid, mentre il Piano Chernobyl è sul punto di ...

Dopo La Casa di carta 2 in streaming su Netflix dal 6 aprile - una nuova stagione con cast rinnovato? : Con l'arrivo degli episodi de La casa di carta 2 in streaming su Netflix dal 6 aprile, o meglio la seconda parte della prima (e finora unica) stagione della serie spagnola diretta da Alex Pina, si fanno più insistenti le voci di una nuova stagione targata Netflix. Come già ampiamente noto, La casa de papel, questo il titolo originale del format, è stata divisa in due parti per la messa in onda su Netflix, con episodi ridimensionati per essere ...

5 motivi del successo de La Casa di carta : Nella miriade sempre crescente di serie tv che vengono proposte da canali tradizionali e piattaforme di streaming, è sempre più difficile orientarsi fra i vari titoli seriali. Gli addetti al settore cercano di consigliare le produzioni più mainstream e a volte di scovare delle piccole gemme nascoste, ma capita che alcune serie arrivino al successo facendo tutto da sole. È il caso per esempio de La casa di carta, serie spagnola diffusa su Netflix ...

Esplosivo video trailer de La Casa di carta – Parte 2 - Il Professore e Tokyo in trappola nei nuovi episodi : L'adrenalina è uno degli elementi essenziali del racconto di questa serie e nel nuovo video trailer de La casa di carta - Parte 2 di sicuro non manca. Strategie, trappole, esplosioni, pistole pronte a fumare, ma anche relazioni profonde, amicizie e amori: c'è tutto questo nel trailer degli episodi inediti de La casa di carta - Parte 2 che sbarcano su Netflix il 6 aprile (già trasmessi in Spagna da Antena3). In poco più di un minuto e mezzo ...

La Casa di Carta : Parte 2 – Ecco il trailer ufficiale : La Casa di Carta sta tornando con la seconda Parte in uscita il prossimo 6 Aprile solo su Netflix, qui di seguito trovate il nuovissimo trailer ufficiale. Il tempo sta per scadere alla Zecca dello Stato spagnola di Madrid, mentre il “Piano Chernobyl” è sul punto di diventare realtà. Gli otto criminali esperti – soprannominati Tokyo, Nairobi, Rio, Berlino, Helsinki, Oslo, Denver e Mosca – pensano di uscirne indenni con 2.4 miliardi ...

Grande attesa per La Casa di carta 2 in streaming - Álvaro Morte sul binge-watch della serie : “La gente impara lo spagnolo” : In vista dell'arrivo de La casa di carta 2 in streaming su Netflix (ovvero la seconda parte dell'unica stagione realizzata per questa serie disponibile dal 6 aprile 2018), il cast si gode l'incredibile successo di questo prodotto di Antena3 diventato un fenomeno mondiale in poche settimane grazie alla diffusione sulla piattaforma in tutti i Paesi in cui è attiva. Un riscontro che ha superato le aspettative dello stesso cast, che in una chat ...

Video promo dei nuovi episodi de La Casa di carta su Netflix - ad aprile il gran finale : Il Professore in carcere? : I nuovi episodi de La casa di carta su Netflix debuttano, come vi avevamo già anticipato un mese fa, dal 6 aprile sulla piattaforma streaming in tutti i paesi del mondo in cui è distribuita (titolo originale: La casa de papel). Insieme all'annuncio ufficiale della data di lancio della seconda parte della prima stagione, Netflix ha pubblicato anche un promo che mostra una potenziale evoluzione (manco a dirlo, negativa per i protagonisti della ...

Nuovi episodi de La Casa di carta su Netflix ad aprile - il punto su seconda stagione e spin-off : L'attesa per i Nuovi episodi de La casa di carta su Netflix sta per finire: ad aprile arriva il seguito della prima ed unica stagione della serie tv di Antena3, che da quando è stata distribuita in streaming in tutto il mondo è diventata un fenomeno dal clamoroso successo internazionale. Come già anticipato da diversi tweet promozionali di Netflix in alcuni paesi europei, anche il profilo Instagram latinoamericano della piattaforma ha ...

Il successo clamoroso de La Casa di carta su Netflix - parla Esther Acebo : “Sorprendente - è un sogno” : Interprete di Monica Gaztambide ne La casa di carta su Netflix, Esther Acebo è diventata un volto noto in tutto il mondo grazie al successo internazionale de La casa de papel, definita la "migliore serie spagnola" di tutti i tempi dal prestigioso portale IMDB. Rapidamente diventata un cult, la serie sulla rapina alla Zecca dello Stato spagnola si è imposta come uno dei titoli rivelazione dello scorso anno, in attesa della seconda ed ultima ...