La Casa Bianca “sanziona” sette oligarchi russi - c’è anche l’ex genero di Putin : Gli Usa hanno emesso sanzioni nei confronti di 24 russi, inclusi dirigenti di governo e sette oligarchi, e 14 entità in risposta alle interferenze elettorali di Mosca nelle presidenziali americane....

Siria - Casa Bianca : “La missione degli Usa contro Isis si avvicina a una rapida fine” : “La missione militare per sradicare l’Isis in Siria sta arrivando velocemente alla fine, con l’Isis quasi completamente distrutto”. Lo si legge in una una nota della Casa Bianca, che non ha fornito alcuna previsione sui tempi di un ritiro dei soldati americani, dopo che martedì il presidente americano Donald Trump aveva spiazzato alleati e consiglieri dichiarando che circa 2mila militari che partecipano alla lotta contro lo Stato ...

"Voi scorretti - noi no". Casa Bianca critica Pechino per i contro-dazi : La Casa Bianca ha criticato Pechino per i contro-dazi cinesi in risposta a quelli americani su acciaio e alluminio: "Invece di mettere nel mirino l'export Usa commercializzato correttamente, la Cina deve cessare le pratiche scorrette che stanno danneggiando la sicurezza nazionale Usa e distorcendo i mercati globali", ha detto Lindsay Walter, uno dei portavoce della presidenza. "I sussidi della Cina e la costante sovraproduzione sono la causa ...

Trump invita Putin alla Casa Bianca per un summit Usa-Russia : Il presidente americano Donald Trump ha invitato il suo omologo russo Vladimir Putin a Washington, proponendo un summit Usa-Russia alla Casa Bianca. Al momento, però, non è stato ancora pianificato ...

Mosca : Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca - : L'annuncio ai giornalisti è stato fatto dall'assistente alla politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. Per la Russia, è un'idea "positiva e interessante"

Trump invita Putin a Casa Bianca per summit Usa-Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russia : Trump ha proposto a Putin incontro alla Casa Bianca : 'Trump ha proposto di fare un incontro alla Casa Bianca a Washington', ha raccontato alla stampa, l'alto consigliere di Putin per la politica estera, Yury Ushakov.

Cremlino : "Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca". Ma poi la guerra dei diplomatici ha fatto saltare tutto : Il presidente americano, Donald Trump, ha proposto al collega russo, Vladimir Putin, di incontrarsi alla Casa Bianca. Un invito che però risale al 20 marzo, prima della raffica di espulsioni di diplomatici russi decisa da Washington e da altri Paesi in relazione al caso Skripal.Il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, ha riferito che Trump ha fatto la proposta a Putin nel corso del colloquio telefonico avuto il 20 marzo per ...

Il volto inedito di Oprah : "Non voglio la Casa Bianca ma recito per la Disney" : da Los Angeles Quando il 7 gennaio, sul palco dei Golden Globes, ha pronunciato quel discorso tanto potente quanto toccante, tutti hanno pensato soltanto a una cosa: Oprah Winfrey vuole candidarsi, ...

Altro cambio nella squadra della Casa Bianca : ... tanto da venire annunciati con tweet sempre più scarni ed occupare posti sempre più piccoli all'interno delle pagine di cronaca. Ancora un cambio L'ultima 'vittima' di questo vorticoso giro di ...

Corea - Casa Bianca cautamente ottimista : 23.30 La Casa Bianca è "cautamente ottimista" sulla Corea del Nord dopo la visita di Kim Jong-un in Cina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ricordando che le sanzioni restano attive per continuare a fare pressione sul regime. Sanders ha anche detto che gli Stati Uniti sono al lavoro per fissare un incontro tra Trump e Kim, anche se al momento non c'è ancora una data."Maggio continua a essere l'obiettivo",spiega, "La ...

'La Casa Bianca sta preparando l'affondo ad Amazon'. Perché Trump è 'ossessionato' da Bezos : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe presto mettere in campo delle azioni per ostacolare il gigante dell'ecommerce Amazon. È quanto si legge in un report pubblicato da Axios.com che ...

La Casa Bianca : nessun rapporto tra pornostar Stormy Daniels e Trump - : La portavoce del presidente degli Stati Uniti d'America ha commentato l'intervista concessa alla Cbs dall'attrice hard, la quale ha confermato la relazione con il tycoon e accusato il suo legale di ...

USA : media - Casa Bianca esamina legalità prestiti Kushner : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...