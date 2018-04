L'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, condivide il Disprezzo per l'organizzazione internazionale espresso del neo consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. "Conosco bene Bolton, conosco la sua avversione per le Nazioni Unite e la condivido. Penso che avremo un ottimo rapporto di lavoro", ha dichiarato la diplomatica durante un intervento alla Duke University, nella Carolina del Nord.(Di venerdì 6 aprile 2018)

