Kingston presenta il drive a stato solido PCIe NVMe A1000 di classe entry-level

eurogamer

(Di venerdì 6 aprile 2018)Digital, Inc., società affiliata di memorie Flash diTechnology Company, Inc., leader mondiale nella produzione di memorie e nell'offerta di soluzioni tecnologiche, annuncia oggi ilTM. IlM.2 è il primo SSDdi fascia consumerdiche utilizza la tecnologia NAND 3D. L'offre una velocità doppia rispetto agli SSD SATA, al costo di unSATA.Il fattore di forma a lato singolo M.2 2280 (22mmx80mm) rende l'la soluzione ideale per l'installazione su notebook sottili e sistemi con spazio limitato. Utilizzando un'interfacciaNCMe TM Gen 3.0x2, un controller Phision 5008 a 4 canali e una memoria NAND Flash 3D, questooffre performance due volte superiori rispetto aiSATA, e consente velocità in lettura e scrittura fino 1.500MB/s e 1.000MB/s, offrendo una reattività ...