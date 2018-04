Juventus-Inter | 20 anni dopo ecco la verità di Ceccarini | ' Era fallo di Ronaldo su

Juventus - impresa impossibile : eppure l'Inter... Video : L'impresa è ai limiti del possibile, anzi la storia del calcio e delle competizioni europee per club in particolare dice che è praticamente impossibile. Ci riferiamo ovviamente al match di ritorno tra Real Madrid e Juventus [Video] in programma allo stadio 'Santiago Bernabeu' l'11 aprile del 2018. Rimontare uno 0-3 non è facile, è gia' arduo quando si subisce in trasferta, ma nel caso dei bianconeri la pesante sconfitta è maturata in casa. ...

Serie A Benevento-Juventus - dirige Pasqua. Torino-Inter : Tagliavento : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di campionato, valevole come dodicesima giornata di ritorno della Serie A. Si gioca domenica 8 aprile, alle ore 15. Sabato si ...

Juventus-Real Madrid 0-1 in diretta : risultato LIVE. Intervallo : decide CR7 : Juventus-Real Madrid 0-1 LIVE 3' Ronaldo TABELLINO Juventus , 4-4-2, : Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Douglas Costa, Khedira, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Higuain. All. Allegri ...

Auguri Buona Pasqua 2018/ Frasi - immagini - gif - canzoni e idee per sms : i messaggi da Juventus - Inter e... : Auguri Buona Pasqua 2018: Frasi, gif, canzone e idee per amici e parenti. Auguri a tema culinario e proposte Interessanti per un menu da godersi tutti insieme a tavola.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 01:11:00 GMT)

Diretta/ Juventus-Milan - risultato live 1-1 - streaming video e tv : intervallo! : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: big match all'Allianz Stadium, i bianconeri rischiano il primato contro i lanciatissimi rossoneri.

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 all'intervallo - clamoroso pareggio di Bonucci! Gran gol dell'ex : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Milan , match valido per la 30giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

Diretta/ Juventus-Milan (risultato live 1-1) streaming video e tv : intervallo! : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match all'Allianz Stadium, bianconeri a caccia di riscatto(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:25:00 GMT)

Juventus - Marotta : 'Asamoah-Inter? Non mi risulta...' : TORINO - Poco prima dell'inizio di Juventus-Milan, Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium parlando soprattutto di calciomercato: ' La cena Dybala-Simeone? Mi fa sorridere che si parli ...

Juventus - Moggi prende in giro l'Inter : ecco le sue parole Video : La rivalita' tra #Inter e #Juventus è un qualcosa che esiste dalla notte dei tempi. Ha raggiunto, però, livelli apicali in ciò che è accaduto tra la fine degli anni '90 fino ad arrivare al 2006, una fase i cui strascichi si trascinano anche adesso che le due squadre vivono fasi diverse della loro storia importante. In quel percorso, che dal rigore negato a Ronaldo per quel vistoso fallo di Iuliano porta alla retrocessione in Serie B della ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - inserimento per Emre Can! Si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal netto successo in campionato contro la Sampdoria ma in generale le ultime prestazioni della squadra di Luciano Spalletti non sono state entusiasmanti. La squadra è in lotta per la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro, adesso partita assolutamente da non fallire contro il Verona. Ma a tenere banco è anche il mercato, si sta studiando ...

Da VivoPerLei - un tifoso milanista : 'Asamoah prossimo all'Inter - tripla beffa per la Juventus' : Una definizione che non fa sconti, spietata: il termine riserva , all'Interno del vasto mondo della pratica calcistica, ricopre un ruolo spinoso e poco dignitoso come il sottolineare la marcata ...

Asamoah all'Inter/ Il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano : Dalbert a un passo dall'addio : Asamoah all'Inter, il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano. Ormai è vicinissima l'ufficialità del suo passaggio i nerazzurro dove è pronto ad andare a parametro zero.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:33:00 GMT)

Inter - Icardi : 'Quello alla Juventus è tra i miei gol preferiti' : MILANO - ' Ho fatto 100 gol con la maglia dell'Inter, di cui 96 in area di rigore che considero casa mia. Tra i miei preferiti? È stato bello fare il gol di testa per il 2-1 contro la Juventus per lo ...

Juventus - Asamoah trova casa a Milano : addio a fine stagione - c’è l’Inter nel futuro : Juventus, Asamoah trova casa A Milano- Kwadwo Asamoah sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus dopo 7 anni. Il terzino/centrocampista ghanese, con contratto in scadenza il prossimo giugno, è pronto a voltare pagina in vista del futuro. Come dichiarato dal proprio agente, Asamoah ha il 50% di possibilità di possibilità di rinnovare il proprio […] L'articolo Juventus, Asamoah trova casa a Milano: addio a fine stagione, c’è ...