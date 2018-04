Juve | rivoluzione in vista | ipotesi Ancelotti per il dopo-Allegri

Juve - rivoluzione dopo la disfatta contro il Real? Ecco cosa potrebbe cambiare Video : La clamorosa sconfitta della #Juventus in Champions League con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo epica doppietta ha scosso non poco l'ambiente bianconero. I supporters della Juventus, infatti, non hanno risparmiato critiche a Massimiliano Allegri. Nel mirino anche Paulo Dybala espulso per doppia ammonizione e Andrea Barzagli, sicuramente due dei peggiori in campo contro la squadra allenata da Zinedine Zidane. C'è ancora da disputare il ritorno ...

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...