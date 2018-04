Juve | Allegri | leoni feriti ma non morti

Allegri : 'Sto bene alla Juventus. Champions? Feriti - ma...' : ROMA - 'Col benevento non possiamo assolutamente sbagliare, domani ci va messa rabbia e determinazione in modo da non concedere al Napoli di rientrare in corsa per lo scudetto. Giochiamo alle 15, ci ...

Juventus - Allegri : 'Siamo leoni feriti - ma non ancora morti' : 'Siamo leoni feriti ma non ancora morti'. Così Massimiliano Allegri sulla 'missione impossibilè di rimontare, mercoledì prossimo al 'Santiago Bernabeù, lo 0-3 dell'andata dei quarti con il Real. 'I ...

Juventus - i convocati di Allegri per il Benevento : fuori Bernardeschi : TORINO - Non ci sono Bernardeschi e Barzagli . Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa del Benevento. Questa la lista: 1 Buffon, 2 De ...

Juventus - Allegri : "Niente contraccolpi. A Benevento con Szczesny - Mandzukic e Cuadrado" : Quello che è successo martedì può succedere nel mondo del calcio e in Champions in particolare quando giochi contro una squadra forte come il Real. Il nostro obiettivo resta il campionato. E non c'è ...

JuveNTUS - ALLEGRI AL CHELSEA?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Juventus - la conferenza stampa di Allegri LIVE : Alla vigilia della sfida del Vigorito, parla in conferenza stampa Massimiliano Allegri: segui le sue parole LIVE su sport.sky.it. SERIE A - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Juve - rivoluzione in vista : ipotesi Ancelotti per il dopo-Allegri : Un rapporto complicato il suo con la tifoseria Juventina, anche a causa del profondo legame con il mondo rossonero. Il tempo però cambia tutto, anche le opinioni della curva: basti pensare all'...

Juventus - mistero Allegri : resta o va via? Via ai sondaggi bianconeri : Inzaghi - Simeone e anche un clamoroso ritorno… : Juventus, mistero Allegri- resta in bilico il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dalle motivazioni del tecnico e dal nuovo potenziale progetto che la società potrebbe costruire attorno al tecnico toscano. Non mancano le offerte dall’estero: Chelsea e PSG sarebbero pronte a ricoprire d’oro Allegri per cercare […] L'articolo Juventus, mistero Allegri: resta o va via? ...

Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea : Max detta le sue regole per ricostruire la Juve : Il Real Madrid come spartiacque: il tecnico vuole restare ma a solo a determinate condizioni. Ecco quali

Juventus - dall'Inghilterra insistono su Allegri. Chelsea in agguato : C'è un campionato e una finale di Coppa Italia da giocare. E va bene. E c'è ovviamente che mettere tutto in discussione ora sarebbe inevitabilmente un tormento in più. Eppure - nonostante la Juventus ...

Juve - anche un ct per il post Allegri : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport fra i possibili candidati per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus c'è anche l'attuale ct della Francia ed ex bianconero Didier Deschamps .

Juve - svelati i tre nomi per il dopo-Allegri : doppio possibile ritorno! : Secondo il Corriere dello Sport , ci sono tre nomi per il dopo- Allegri in casa Juventus. Il principale è quello di Simone Inzaghi , emergente con la sua Lazio; possibile invece il ritorno di Zinedine Zidane qualora lasciasse ...

La Juve e il futuro di Allegri : si riapre il tormentone : La partita persa contro il Real Madrid non poteva che lasciare strascichi importanti. E ora, anche se restano uno scudetto e una Coppa Italia da vincere, la pressoché certa uscita ai quarti di ...