Janelle Monáe | «Vorrei una storia nera»

vanityfair

: @federicoursitti Make Me Feel di Janelle Monàe - SleepyChris : @federicoursitti Make Me Feel di Janelle Monàe - Tvottiano : @gabrirz1 @mondoprimadite @MasterAb88 @Unstoppable__94 @tw_fyvry @bea200794 @ZeusMega @CIAfra73 @Peppe_FN… - Tvottiano : @mondoprimadite @gabrirz1 @MasterAb88 @Unstoppable__94 @tw_fyvry @bea200794 @ZeusMega @CIAfra73 @Peppe_FN… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) La scena: una detective in una torre dell’orologio che fotografa una parata. La donna, impersonata da, sta cercando indizi per un omicidio. Mentre guarda attraverso l’obiettivo, si rende conto che uno dei passanti in basso le assomiglia moltissimo. Poi vede un altro viso identico, poi un altro ancora. All’improvviso, quel mare di potenziali sospetti è uno specchio di se stessa. Sono innocenti queste donne? O crudeli? E perché questi alter ego gemelli la ossessionano? «Volevo creare un momento Hitchcock che non esiste veramente nei film di Hitchcock», spiega Jordan Peele, 39enne regista e sceneggiatore di Get Out (uscito in Italia col titolo di Scappa: Get Out). Peele, al quarto piano di un cinema teatro abbandonato in downtown Los Angeles, ha costruito uno scenario che rende omaggio a capolavori del «mago del brivido» come La donna che visse due volte e Psyco. Proprio come ...