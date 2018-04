Italia | nel 2017 prezzi delle abitazioni in discesa per il sesto anno consecutivo

“Addio! Con te se ne va un pezzo di storia della tv”. Lutto nella televisione Italiana - un’altra figura celebre lascia un grande vuoto : “Ciao Giorgio, ci mancherà il tuo modo di raccontare il calcio”, questo uno dei tanti commenti che ricordano un personaggio che ha allietato tante domeniche di sport. Un altro Lutto, un altro giornalista della storica trasmissione di calcio Rai 90′ Minuto che se ne va. È morto a Genova il giornalista sportivo Giorgio Bubba. Nato alla Spezia 82 anni fa, inviato della Rai, è stato uno dei giornalisti sportivi che con Vasino e Liguori, ...

Little Big Italy - Francesco Panella su Nove va alla scoperta del cibo Italiano all’estero. “La nostra cucina ha un appeal irripetibile. E a Siviglia ho scoperto una carbonara da paura” : “Buongiorno Italia gli spaghetti al dente”, cantava Toto Cutugno. Altro che storie: più che il Tricolore o l’inno di Mameli poté il bucatino. E gli italiani all’estero su un piatto di linguine al pesto o su una pizza margherita fatta coi piedi possono piangerci più dell’esclusione degli Azzurri dai mondiali. Il vero conoscitore di questa patologia d’oltreconfine non poteva che essere Francesco Panella, ristoratore ed erede dello storico locale ...

Tre atenei Italiani in cerca di tracce di vita aliena nel Cosmo : Per rintracciarne le tracce sono attivi in tutto il mondo equipe di scienziati che, grazia all'ausilio dei radiotelescopi più potenti, scrutano pazientemente il Cosmo in cerca di specifiche tracce di ...

Coldiretti - dazi : la soia Italiana balza di 4 euro per tonnellata in 7 giorni : Le quotazioni della soia di produzione nazionale sono balzate di 4 euro in una sola settimana raggiungendo un massimo di 381 euro per tonnellata nella prima quotazione dopo l’annuncio dei dazi cinesi sulle importazioni dagli Usa. E’ quanto emerge da analisi della Coldiretti sulle ultime quotazioni della borsa merci di Bologna sugli effetti della ritorsione cinese ai dazi di Trump, che rischia di allargarsi ad altre importanti produzioni ...

Pallamano - prima vittoria per l’Italia nel Torneo di Tbilisi. Finlandia battuta 35-28 : Alla seconda partita è arrivato il primo successo per l’Italia nel Torneo di Tbilisi. Gli azzurri hanno avuto la meglio per 35-28 sulla Finlandia, “vendicando” così la sconfitta subita con la Georgia. Una bella vittoria, frutto di ritmo alto e difesa compatta, oltre che della qualità della rosa a disposizione del Direttore Tecnico Riccardo Trillini, che ha potuto far ruotare gli uomini mantenendo elevato il livello di ...

“Pro” e “contro” dell’uso dei dispositivi mobili nelle relazioni di coppia : il 56% degli Italiani discute per il troppo tempo passato online : Molte persone oggi hanno sviluppato una dipendenza dai device che permettono di essere sempre connessi con gli amici o i famigliari; lo stesso accade anche nelle relazioni di coppia. Anche nei rapporti d’amore si usano spesso i dispositivi mobili e i servizi di messaggistica online per rendere più forte una relazione. Otto persone su dieci restano sempre in contatto con il proprio partner online anche quando si è distanti l’uno dall’altro, il ...

DSL DIRE STRAITS LEGACY – Tour teatrale in Italia nell’autunno 2018 : Dopo il successo dell’ultimo Tour in Sudamerica i DSL DIRE STRAITS LEGACY, con la nuova line-up che vede al basso il leggendario TREVOR HORN accanto al batterista STEVE FERRONE, si preparano a tornare live in Europa nell’autunno 2018 con una serie di concerti che li vedrà esibirsi nei teatri delle principali città. DSL European Tour 2018 toccherà anche l’Italia, passando da Milano, Padova, Brescia, Firenze, Catania, Bari, Roma, […]

Ciclismo - Indurain nella Hall of Fame del Giro d'Italia : Nel suo palmares ci sono anche un campionato del mondo a cronometro nel 1995 e l'oro olimpico, sempre a cronometro, ad Atlanta nel 1996 oltre al record dell'ora nel 1994. 'Sono molto onorato di ...

“Antonella Mosetti al Grande Fratello” : la notizia a sorpresa che ha spiazzato tutti. Cosa farà la showgirl nella casa più spiata d’Italia? Tutti i dettagli sull’attesissimo reality show : Non è ancora iniziato ma, come da tradizione nel mondo dei reality show nostrani, sta già facendo discutere parecchio il Grande Fratello, l’unico e originale, ribattezzato Nip in contrapposizione a quello Vip che vede invece in gara personaggi famosi del mondo dello spettacolo. La più attesa è lei, Barbara D’Urso, di nuovo al timone del programma che prenderà il via il prossimo 17 aprile e che continua a tenere banco sui ...

CELEBRITY MASTERCHEF Italia 2/ Finale in diretta : imprevisti nell’Invention test (5 aprile) : CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2, diretta Finale 5 aprile: chi sarà il vincitore tra Anna Tatangelo, Orietta Berti e Davide Devenuto? Prove complicate per le celebrities(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 22:04:00 GMT)

Indurain è stato inserito nella Hall of Fame del Giro d'Italia : Nel suo palmares ci sono anche un campionato del mondo a cronometro nel 1995 e l'oro olimpico, sempre a cronometro, ad Atlanta nel 1996 oltre al record dell'ora nel 1994. 'Sono molto onorato di ...

Truffate decine di anziani nel Nord Italia - 32 indagati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Indurain è stato inserito nella Hall of Fame del Giro d'Italia : Nel suo palmares ci sono anche un campionato del mondo a cronometro nel 1995 e l'oro olimpico, sempre a cronometro, ad Atlanta nel 1996 oltre al record dell'ora nel 1994. 'Sono molto onorato di ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : Italia senza medaglie nella quinta giornata : La quinta giornata di gara ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona si chiude senza medaglie per l’Italia. Oggi scendevano in pedana gli atleti della sciabola maschile e femminile categoria Cadetti. Sfiora il podio Benedetta Taricco, che è stata sconfitta ai quarti di finale dall’ungherese Lisa Pusztai per 15-11. La magiara ha poi conquistato la medaglia d’oro, battendo in finale la messicana Natalia Botello (al ...