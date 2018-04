Italia-Francia oggi venerdì 6 aprile | Coppa Davis 2018 | programma | orari e tv della

oasport

(Di venerdì 6 aprile 2018) Ci siamo! Comincia(ore 11.30) con i primi due singolari la sfida, valevole per i quarti di finale del World Group di. Si gioca fino a domenica sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Il sorteggio di ieri ha decretato che i primi a scendere in campo saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille. A seguire toccherà a Fabio Fognini e Jeremy Chardy. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l'o d'inizio di, quarto di finale. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6: 11.30 Andreas Seppi (ITA) c. Lucas Pouille (FRA) A seguire: Fabio Fognini (ITA) c. Jeremy Chardy (FRA)