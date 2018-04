Italia - economia prosegue sulla strada della crescita : Secondo l'istituto di statistica "l'indicatore anticipatore registra una lieve flessione rimanendo comunque su livelli elevati che suggeriscono il proseguimento della fase di crescita dell'economia".

Istat : segnali di una lieve frenata dell'economia | BankItalia : prudenza sui conti pubblici : Bankitalia precisa che l'obiettivo non è stato ancora raggiunto e per questo "una politica di bilancio prudente è nell'interesse dell'Italia"

Matteo Salvini : "Se sarò al governo via sanzioni assurde alla Russia. Sono solo un danno per l'economia Italiana" : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana! ...

Made in Italy - Coldiretti : la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia Italiana : Le esportazioni Made in Italy in Russia sono state di poco inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l’anno precedente all’introduzione delle sanzioni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana, in occasione della decisione degli Stati Uniti e dell’Europa di espellere oltre cento diplomatici russi. A seguito delle sanzioni decise ...

Il peggior rischio per l'economia Italiana è un governo tra M5S e Lega : Prosegue la collaborazione di Alan Friedman con La Stampa . Oggi l'opinionista americano commenta i possibili rischi a cui andrebbe incontro l'economia italiana nel caso in cui si formasse un governo di alleanza tra M5S e Lega .

Giornata Mondiale dell'Acqua Legambiente e Altreconomia presentano il dossier : "Acque in bottiglia. Un'anomalia tutta Italiana" : ... 206 litri annui, , che fanno dell'Italia il primo Paese in Europa e il secondo nel mondo , dietro solo al Messico, per consumo di acqua imbottigliata, stando a i dati forniti da Censis. A riportare ...

Governo - Padoan a investitori : economia Italiana resterà resiliente : Roma, 20 mar. , askanews, Gli investitori devono avere fiducia in 'un'economia resiliente che continuerà a essere tale. Non è inusuale in Europa che la formazione di un Governo richieda tempi lunghi, abbiamo l'esempio della Germania dove ci sono state lunghe trattative ...

Italia - indice Zew fiducia economia peggiora nettamente a marzo - ... : L'indice Zew che misura la fiducia sull'economia Italiana peggiora decisamente a marzo, scendendo di 20,7 punti a -5,4.

Bioeconomia : in Italia vale 260 miliardi euro - terza in Europa : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Oltre 260 miliardi di euro di valore della produzione – pari al 8,3% del totale nazionale – 576 start-up innovative operanti nel settore – circa il 7% del totale in Italia. Sono questi i principali numeri della Bioeconomia, ovvero l’insieme dei settori che utilizzano materie prime rinnovabili di origine biologica, fotografati dal 4° Rapporto sulla Bioeconomia in europa presentato oggi ...

Bioeconomia : Italia terza in Europa : ... ha raggiunto nel 2016 un valore della produzione pari a 260 miliardi di euro , 8,3% sul totale Italiano, , in moderata crescita, coerentemente con un quadro di ripresa dell'economia Italiana. La ...

Enel promuove l’albese Amethyst tra le eccellenze dell’economia circolare Italiana : Le sfide ambientali delineano nuove opportunità che, anche grazie alle nostre tradizioni produttive, possono essere a portata di mano per l’Italia: l’economia circolare è una delle più promettenti. L’Italia, povera di risorse, ha sempre praticato forme di uso della materia efficienti, intelligenti e innovative: quelle che oggi sono parte dell’economia circolare. Grazie a queste tradizioni virtuose e alla nostra capacità nazionale di trasformare ...