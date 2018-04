Italia contro Francia | in palio la semifinale

“Pro” e “contro” dell’uso dei dispositivi mobili nelle relazioni di coppia : il 56% degli Italiani discute per il troppo tempo passato online : Molte persone oggi hanno sviluppato una dipendenza dai device che permettono di essere sempre connessi con gli amici o i famigliari; lo stesso accade anche nelle relazioni di coppia. Anche nei rapporti d’amore si usano spesso i dispositivi mobili e i servizi di messaggistica online per rendere più forte una relazione. Otto persone su dieci restano sempre in contatto con il proprio partner online anche quando si è distanti l’uno dall’altro, il ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : Andreas Seppi apre contro Pouille. Gli aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della sfida tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018. Sulla terra rossa di Genova, il n.2 azzurro Andreas Seppi è chiamato alla prova di qualità contro il n.1 francese Lucas Pouille (n.11 del mondo). L’altoatesino sulla terra rossa di Genova proverà a ed esprimere il suo miglior tennis al cospetto del transalpino, grande favorito della vigilia. ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 5/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,03 miliardi di euro, con un incremento di ben 413,4 milioni, pari al 15,...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : Seppi-Pouille scontro già decisivo - Fognini poi sfida la “sorpresa” Chardy : Se Paolo Barazzutti conferma le aspettative della vigilia, Yannick Noah, invece, sorprende per la scelta del secondo singolarista. Domani nella prima giornata della sfida di Coppa Davis, l’Italia punterà su Fabio Fognini e Andreas Seppi, mentre la Francia ha deciso di schierare Lucas Pouille e Jeremy Chardy. Saranno Seppi e Pouille ad aprire il confronto a Genova e questo diventa subito un singolare decisivo per le sorti finali ...

Huang Yongyue : "Cina contro il protezionismo - nuova Via della Seta porterà maggiori opportunità all'Italia" : ... specificando che dopo la prima sessione della XIII Assemblea Popolare Nazionale e della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, le cosiddette "due sessioni", Cina e Italia avranno ancora ...

Coppa Davis - Italia-Francia : si parte con Seppi contro Pouille : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah , il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo Nicola ...

Malattie della pelle : il 57% degli Italiani controlla i nei ogni anno : Gli italiani conoscono le Malattie della pelle, frequentano regolarmente il dermatologo e hanno una buona considerazione del loro specialista. E il 57% effettua il controllo dei nei almeno una volta l’anno. È quanto emerge da un’indagine condotta da Doxapharma e pubblicata sull’ultimo numero del “Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology”. “Lo studio – spiega il prof. Giampiero Girolomoni, direttore Dermatologia ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : il sorteggio. Si comincia con Andreas Seppi contro Lucas Pouille : Spetterà ad Andreas Seppi aprire la grande sfida dei quarti di finale di Coppa Davis 2018 del World Group, sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova. Questo l’esito del sorteggio ufficiale svoltosi a Palazzo San Giorgio stamane. Domani alle 11.30, il n.2 azzurro se la vedrà contro i n.1 transalpino Lucas Pouille (n.11 ATP). Una sfida che si presenta difficile per l’altoatesino, attualmente n.62 del mondo. Tuttavia, ci si augura ...

Tim : Calenda - Berlusconi e Di Maio siglano la grande alleanza Italiana contro Vivendi : ROMA - L'ostilità di Silvio Berlusconi. I dubbi dei Cinquestelle. Ma anche l'avversione del governo uscente. contro Vivendi si è coalizzato un fronte compatto che punta a ridimensionare l'influenza ...

Coppa Davis 2018 : Italia - è caccia alla semifinale contro la Francia : Da venerdì a domenica va in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia , valida per i quarti di finale del World Group 2018. Si gioca sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova . Gli ...

Fuori i francesi dall'Italia : tutti contro Vivendi - TIM è affare nostro : Brutte, pessime notizie per i francesi di Vivendi, azionisti di controllo di TIM con il 23,94% del capitale. In pochi giorni, hanno dovuto ingoiare due grossi rospi amari: l'accordo tra Sky e Mediaset ...

Borsa Italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 4/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,62 miliardi di euro, con una variazione dell'1,85%, rispetto ai precedenti 2,57 miliardi. ...

Governo - Tajani (Forza Italia) : “Dal M5s solo giochi di palazzo - un controsenso per chi voleva essere partito dei cittadini” : “Il veto di Di Maio a Berlusconi? Non è nelle condizioni di dare le carte, gli elettori di Forza Italia meritano rispetto”. Così la capogruppo azzurra Mariastella Gelmini a margine del vertice del partito, prima delle consultazioni al Quirinale. Dello stesso avviso pure Antonio Tajani: “Da loro solo giochi di palazzo, un controsenso per chi voleva essere il partito dei cittadini”. Sul rischio di un tradimento di Salvini, ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svezia in DIRETTA. Azzurri per l’impresa contro la corazzata scandinava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match della dodicesima sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sono reduci dalla bella vittoria con la Cina e cercheranno l’impresa contro i vicecampioni olimpici della Svezia. La squadra capitanata dal veterano skip Niklas Edin è arrivata a questa rassegna iridata come grande favorita e sta rispettando il pronostico, trovandosi in testa alla ...