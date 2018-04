Istat | crescita prosegue anche se su ritmi in lieve flessione

Ifo-Istat-Kof su Eurozona : prosegue fase espansiva. Inflazione vista in crescita in seconda parte 2018 : L'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea con la crescita dell'economia mondiale e del commercio internazionale. Nel primo e nel secondo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo dell'area euro è atteso crescere a un ritmo simile a quello registrato alla fine ...

Lavoro e crescita - da Ocse e Istat notizie positive per l'Italia - : L'organizzaizone di Parigi: "Siamo positivi, da quando c'è l'euro vediamo per la prima volta tassi di crescita fino all'1,5%". L'istituto di statistica: disoccupazione ai minimi dal 2013, ma cresce il ...

Pil : Istat - crescita 1 - 5% in 2017 - top da 2010 : I dati Istat "non dipingono un Paese che ha risolto i propri problemi ma un'economia che migliora e può produrre una società che migliora. E' questo l'obiettivo per i prossimi anni: non andare fuori ...

Auto - Istat : nel 2017 in crescita i numeri del settore : fatturato +6 - 1% e ordini +3 - 9% : ROMA - Nella media del 2017 il fatturato del settore degli Autoveicoli è aumentato del 6,1% , nel 2016 segnava +6,2%, , mentre gli ordini sono cresciuti del 3,9%. Lo rileva l'Istat...

Pil 2017 : secondo stime Istat crescita più alta da sette anni. Ancora sotto livelli pre-crisi : Nella media del 2017 il Pil è aumentato dell'1,4% rispetto all'anno prima. Lo rileva l'Istat nella prima stima sulla crescita in termini grezzi, basata su dati trimestrali. Bisognerà però aspettare il primo marzo per conoscere il dato di riferimento per la politica economica

Crescita - Istat : “Nel 2017 pil a +1 - 4%. Ma resta sotto del 5 - 7% rispetto al livello pre crisi” : Lo scorso anno il prodotto interno lordo è aumentato dell’1,4% rispetto al 2016. Ma il livello rimane sotto i valori pre-crisi: nonostante la ripresa, confrontando il quarto trimestre del 2017 con il primo trimestre del 2008 siamo ancora indietro del 5,7%. Lo rileva l’Istat nelle sue stime preliminari diffuse mercoledì e basate sui dati trimestrali. Bisognerà comunque aspettare il primo marzo per conoscere il dato di riferimento per la politica ...

