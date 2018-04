Isola | narco-boss ucciso nell’hotel che ospita Stefano De Martino e la produzione

davidemaggio

(Di venerdì 6 aprile 2018)DeDiciannove colpi di pistola, un cadavere e un lago di sangue. In Honduras non si sta tranquilli.Dee ladell’dei Famosi sono scampati ad un’escalation di terrore: nell’hotel honduregno in cui alloggiano, nel pomeriggio di domenica scorsa si è infatti consumato un agguato mortale legato altraffico. Angel Martinez Nunez, detto El Caballo Loco (Cavallo pazzo),della omonima banda deltraffico centroamericano, è stato giustiziato da due killer nell’albergo chel’inviato lo staff del reality show di Canale5. Gli italiani legati alla trasmissione tv – ci viene fatto sapere – non erano presenti nella struttura al momento dell’agguato ed hanno appreso dell’accaduto in un secondo momento. L’episodio, che sinora non era stato rivelato, ha però destato ...